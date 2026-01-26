Thợ ảnh đi nhầm đám cưới, chủ tiệm lên mạng tìm cô dâu để… tặng ảnh

TPO - Một sự việc “dở khóc dở cười” vừa xảy ra tại Cà Mau, khi thợ chụp ảnh cưới đi nhầm đám vu quy, chụp gần nửa buổi lễ mới phát hiện nhầm. Thay vì bỏ đi số ảnh đã chụp, chủ cơ sở quyết định đăng mạng xã hội tìm cô dâu để gửi tặng.

Những ngày qua, tài khoản mạng xã hội facebook tên C.V đăng tải thông tin nhờ cộng đồng tìm giúp cô dâu để tặng lại bộ ảnh cưới do thợ chụp nhầm trước đó. Tài khoản này thông tin thợ ảnh của tiệm đến nhầm đám vu quy gần chợ Năm Căn (Cà Mau), chụp cả tiếng mới phát hiện nhầm đám. "Bạn nào biết cô dâu chỉ dùm mình gửi tặng hình”, tài khoản C.V. chia sẻ.

Chủ cơ sở chụp ảnh cưới ở Cà Mau nhờ cộng đồng mạng tìm cô dâu để tặng lại bộ ảnh cưới do thợ chụp nhầm.

Ngày 26/1, anh Đặng Hoài Văn, chủ cơ sở chụp ảnh cưới ở Cà Mau xác nhận sự cố "hy hữu" trên. Theo anh Văn, ngày 24/1, cơ sở có nhận lịch chụp ảnh cưới cho một cô dâu ở Năm Căn, địa điểm được gửi cho thợ ảnh. Tuy nhiên, khu vực trên có 2 đám cưới cùng ngày giờ, nên thợ ảnh đã vào nhầm đám cưới khác.

“Sự việc chỉ được phát hiện khi phía cô dâu gọi điện thoại cho chúng tôi vì chờ mãi không thấy thợ ảnh đến. Lúc đó, thợ ảnh đã chụp gần nửa buổi lễ bên đám cưới không thuộc hợp đồng”, anh Văn kể.

Phát hiện vào chụp nhầm đám cưới, thợ ảnh lập tức rời đi tới đám cưới được thuê và mang toàn bộ file ảnh về. Khi đổ ảnh sang máy tính, anh Văn nhận thấy nhiều bức ảnh của cô dâu bị chụp nhầm có chất lượng tốt, ảnh đẹp, nên đăng bài lên mạng xã hội nhờ cộng đồng tìm giúp để gửi tặng. Chỉ ít giờ sau cô dâu trong bộ ảnh đã liên hệ với cơ sở và được anh Văn gửi tặng số ảnh chụp nhầm kèm lời chúc hạnh phúc.

Theo lời anh Văn, hơn 10 năm làm nghề chụp ảnh cưới, đây là lần đầu tiên cơ sở gặp phải sự việc “hy hữu” như trên.