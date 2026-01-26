Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội XIV đề ra

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet tìm hiểu về thư pháp trong chuyến trải nghiệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội ngày 23/1. Ảnh: Công Hướng

Ngày 23/1, trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp đầu năm mới, Đại sứ Olivier Brochet cho biết, ông nhận thấy Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam lần này diễn ra trong không khí rất sôi động, thể hiện rõ quyết tâm của Việt Nam trong việc định hình con đường phát triển trong những năm tới. “Đại hội Đảng đề ra những mục tiêu đầy tham vọng cho sự phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Với tư cách Đại sứ Pháp tại Việt Nam, tôi xin khẳng định sự đồng hành của Pháp với Việt Nam để thực hiện những mục tiêu đó”, ông nhấn mạnh.



Tăng cường vai trò và vị thế của đất nước

Đại sứ Pháp Olivier Brochet cho rằng, các văn kiện của Đại hội lần này nhấn mạnh mong muốn của Việt Nam về tăng cường hơn nữa vai trò và vị thế của đất nước trên trường quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới. Pháp chia sẻ quan điểm này và coi đó là nền tảng quan trọng trong quan hệ hai nước.

Đại sứ Pháp lưu ý rằng, trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm độc lập, tự chủ chiến lược – một định hướng mà Pháp ủng hộ và sẵn sàng đồng hành. Đại sứ nhận xét, Việt Nam đã thể hiện rõ lập trường này thông qua vai trò chủ động tại các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, cũng như trong các vấn đề khu vực. “Pháp chia sẻ những định hướng đó và coi đây là yếu tố góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định toàn cầu”, Đại sứ nói.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet nhắc lại chuyến công du của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về đại dương tại Pháp và gặp gỡ các lãnh đạo Pháp tại Paris. Qua các cuộc tiếp xúc này, hai bên khẳng định quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam – Pháp phát triển mạnh mẽ hơn, không chỉ vì lợi ích song phương mà còn vì ổn định chung của thế giới.

Ông cho biết, tinh thần đó được thể hiện rõ trong các cuộc trao đổi cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, đặc biệt là trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Việt Nam vào tháng 5/2025. Theo Đại sứ Olivier Brochet, những trao đổi giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron cho thấy sự tương đồng trong tầm nhìn chiến lược, hướng tới xây dựng quan hệ song phương dựa trên tin cậy, tôn trọng luật pháp quốc tế và đóng góp chung cho hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu.

Trên nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác song phương Việt – Pháp đang được mở rộng trên nhiều lĩnh vực chiến lược. Trong lĩnh vực quốc phòng, khi Việt Nam mong muốn đa dạng hóa đối tác nhằm tăng cường tự chủ chiến lược, nhân chuyến thăm của Tổng thống Macron, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Quân đội Pháp đã ký ý định thư để đề ra một số lĩnh vực cụ thể mà hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong thời gian tới.

Năng lượng là lĩnh vực hợp tác then chốt khác, trong bối cảnh Việt Nam vừa cần đáp ứng nhu cầu năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, vừa theo đuổi mục tiêu trung hòa carbon. Pháp khẳng định sẵn sàng chia sẻ các công nghệ tiên tiến, trong đó có cả lĩnh vực hạt nhân.

Đại sứ cho biết, giao thông vận tải, đặc biệt là đường sắt, với các dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, là lĩnh vực Pháp có thế mạnh về công nghệ và sẵn sàng chuyển giao, đồng thời hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Bên cạnh đó, y tế tiếp tục là một lĩnh vực trụ cột của hợp tác song phương, có bề dày lịch sử và nhiều dư địa phát triển trong giai đoạn mới.

Chung tay trong các vấn đề toàn cầu

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều bất ổn, Đại sứ Olivier Brochet cho rằng, nguyên nhân sâu xa không chỉ xuất phát từ thái độ của lãnh đạo một số quốc gia, mà còn từ sự mất cân đối trong quan hệ thương mại toàn cầu. Với vai trò Chủ tịch luân phiên G7, Pháp mong muốn nỗ lực tái cân bằng những mối quan hệ đang bị đe dọa, thông qua đối thoại giữa các bên liên quan.

Theo Đại sứ, để đạt được mục tiêu đó, Pháp chủ trương thúc đẩy đối thoại với các cơ chế và tổ chức lớn trên thế giới như BRICS và G20, nhằm tạo điều kiện để các quốc gia ngồi lại với nhau, đàm phán và ổn định tình hình quốc tế. Theo ông, những nỗ lực này đều cần dựa trên nền tảng tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc - cơ sở pháp lý quan trọng nhất để bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của thế giới.

“Bối cảnh quốc tế hiện nay cho thấy vai trò áp đảo của các siêu cường. Pháp và các đối tác châu Âu mong muốn trở thành đối trọng để tạo điều kiện cho các quá trình đối thoại, đàm phán giữa các bên. Chúng tôi tin tưởng Việt Nam sẽ chia sẻ với chúng tôi những mong muốn như vậy. Vì đây là điều kiện quan trọng nhất để đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn thế giới”, Đại sứ nói.

Bên cạnh các vấn đề chính trị – an ninh, Pháp và Việt Nam cũng có nhiều điểm tương đồng trong cách tiếp cận các thách thức mang tính thời đại. Đại sứ Brochet nhấn mạnh các lĩnh vực như chống biến đổi khí hậu, ứng phó với hiện tượng nhiệt độ toàn cầu gia tăng, nước biển dâng, ô nhiễm đại dương và bảo vệ đa dạng sinh học. Ông đặc biệt hoan nghênh việc Việt Nam là một trong 60 quốc gia đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Biển cả, tạo cơ sở quan trọng để góp phần giải quyết những thách thức toàn cầu trong tương lai.

Trên phương diện cụ thể, trong khuôn khổ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP), Pháp đã cam kết 500 triệu euro hỗ trợ Việt Nam phát triển hạ tầng năng lượng, trong đó hơn một nửa đã được phân bổ. Riêng năm 2025, hơn 150 triệu euro đã được quyết định dành cho các dự án nâng cấp hệ thống truyền tải điện và dự án thủy điện tích năng Bác Ái, góp phần thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng sạch và phát triển bền vững.

Về những hoạt động sẽ diễn ra trong năm nay, Đại sứ Olivier Brochet cho biết, Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Siem Reap, Campuchia; đây là cơ hội tốt cho Việt Nam và các quốc gia tăng cường hợp tác không chỉ với Pháp mà cả cộng đồng, trong đó có những nước phát triển như Bỉ, Thụy Sĩ, Canada…, và các nước đang phát triển ở châu Phi.