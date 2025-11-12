Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Việt Kiều Pháp gửi thư cảm ơn công an phường giúp đoàn tụ người thân

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 12/11, ông Bùi Hoàng Tùng (48 tuổi, quốc tịch Pháp) đã gửi thư cảm ơn tập thể Công an phường Tân Thành (TPHCM) vì đã giúp ông đoàn tụ với người thân sau hơn 13 năm xa cách.

Trước đó vào sáng 10/11, ông Tùng trình báo Công an phường về việc tìm người thân. Cụ thể: Bà Nga - cô ruột của ông mất liên lạc từ năm 2012. Gia đình ông đã tổ chức tìm kiếm bà Nga nhiều lần nhưng không có kết quả.

581209798-844464125015256-7587578877647312108-n.jpg
Ông Tùng và cô ruột là bà Nga đoàn tụ nhờ hỗ trợ từ Công an phường Tân Thành. Ảnh C.A

Ngay sau khi nhận tin, Đại úy Nguyễn Bảo Trung – Cảnh sát khu vực tại phường Tân Thành và các đồng nghiệp đã khẩn trương xác minh, đối chiếu thông tin qua hệ thống Dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, đại úy Trung đã trực tiếp xuống địa bàn rà soát, tìm kiếm thông tin và xác định được bà Đường Thị Mỹ Nga (62 tuổi, ngụ phường Tân Thành) trùng khớp các thông tin.

Đến trưa cùng ngày, đại úy Trung đã hỗ trợ đưa ông Tùng tới tận nhà bà Nga để gặp gỡ. Qua tiếp xúc, ông Tùng xác nhận bà Nga là cô ruột của mình sau nhiều năm mất liên lạc. Hai cô cháu đã gặp lại nhau trong cuộc gặp đầy xúc động sau 13 năm xa cách.

Ông Tùng xúc động chia sẻ: “Các đồng chí Công an phường với tinh thần trách nhiệm cao đã rà soát thông tin, liên hệ các khu phố để tìm lai lịch của cô Nga… và đã tìm được địa chỉ của cô. Các đồng chí còn dẫn tôi đến tận nhà của cô Nga để cô cháu chúng tôi được đoàn tụ.”

"Thay mặt gia đình, tôi viết thư này xin được cảm ơn Công an phường Tân Thành, TPHCM và đặc biệt là đồng chí Đại úy Nguyễn Bảo Trung nói riêng đã không ngại khó khăn, vất vả. Các đồng chí đã hết sức trách nhiệm trước nhân dân, vì nhân dân phục vụ"- ông Tùng xúc động viết trong thư.

Nguyễn Dũng
