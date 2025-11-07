Clip CSGT lội nước đẩy xe hỗ trợ người dân qua điểm ngập

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nguyễn Dũng
TPO - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TPHCM cùng công an địa phương gần như huy động tổng lực cùng các xe chuyên dụng để hỗ trợ người dân tại các điểm ngập sâu trong đợt triều cường được dự báo là đạt đỉnh của năm.

Chiều tối 6/11, do ảnh hưởng của triều cường dâng cao vượt mức báo động III, nhiều tuyến đường tại TP.HCM rơi vào tình trạng ngập nặng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Clip CSGT lội nước đẩy xe cho dân

Tại khu vực giao lộ Huỳnh Tấn Phát – Phú Thuận (phường Tân Thuận), nước dâng cao gần nửa bánh xe. Lực lượng CSGT cùng đoàn viên thanh niên đã nhanh chóng có mặt, phân luồng phương tiện, cảnh báo khu vực nguy hiểm và giúp đỡ người dân di chuyển qua vùng ngập.

Nhiều trường hợp xe máy bị chết máy giữa dòng nước được các chiến sĩ tận tình đẩy ra ngoài, giúp người dân tiếp tục hành trình an toàn. “Nhờ các anh CSGT mà tôi mới về được tới nhà, chứ nước ngập sâu quá, xe không nổ máy nổi”, một người dân chia sẻ.

z7196017232427-d0c6bb3f4e2f78af3eb55477f9957b5e.jpg
z7196017613001-f05e165f805e17b899bb5aa1d9b81699.jpg
CSGT Trạm Đa Phước đẩy xe cho người dân.

Tại phường Bình Quới - nơi được xem là "rốn" ngập của TPHCM, Đội CSGT Hàng Xanh cũng túc trực liên tục, hỗ trợ người dân di chuyển, đồng thời phối hợp với công an phường dựng biển cảnh báo tại những đoạn ngập sâu.

z7196245041415-953582263bb2d77e665d81cb31ad0c6e.jpg
z7196245034771-7760fe72b1d93d763a73778341767d0c.jpg
CSGT Hàng Xanh dùng xe chuyên dụng đưa người dân qua đoạn ngập sâu.

Lực lượng CSGT đường thủy nội địa tăng cường trực 24/24, chuẩn bị xuồng, phao cứu sinh và tuần tra các khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc lốc xoáy, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đại diện Phòng CSGT TP.HCM cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát hệ thống thoát nước, cống rãnh và chủ động triển khai phương án ứng phó khi triều cường đạt đỉnh.

Nguyễn Dũng
