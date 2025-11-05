Cần cẩu đứt xích đổ trúng phụ xe ở TPHCM

TPO - Xe đầu kéo chở cần cẩu lưu thông trên đường 15B, khi rẽ vào công trình, dây xích chằng buộc xe cần cẩu trên rơ-moóc bất ngờ bị đứt khiến chiếc cần cẩu đổ sập xuống đường.

Khoảng 12h30 ngày 5/11, trên đường 15B (phường Tân Mỹ, TPHCM) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người bị thương.

Clip hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm trên, một xe đầu kéo chở cần cẩu lưu thông trên đường 15B, hướng vào công trình xây dựng ven đường. Khi tài xế cho xe rẽ vào công trình, dây xích chằng buộc cần cẩu trên rơ-moóc bất ngờ bị đứt khiến chiếc cần cẩu đổ sập xuống đường.

Cần cẩu rơi va trúng một phụ xe đang đứng gần đó khiến người này bị thương, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Chiếc cần cẩu hư hỏng nặng sau sự cố.

Vụ tai nạn khiến một người bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tại Trạm CSGT Đa Phước (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã có mặt để phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo một số nhân chứng, cần cẩu vừa được vận chuyển đến công trình, chưa kịp đưa vào sử dụng.