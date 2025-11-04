TPHCM tổng kiểm tra bãi giữ, 'lò độ' xe

TPO - Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM đồng loạt ra quân, phối hợp với công an địa phương kiểm tra các bãi giữ xe trong và xung quanh khu vực trường học trên địa bàn nhằm tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và phòng ngừa tai nạn liên quan đến học sinh, sinh viên.

Theo Phòng CSGT, thời gian qua, tình hình TTATGT khu vực trường học nhìn chung được duy trì ổn định, tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh đã giảm đáng kể.

CSGT và Công an địa phương kiểm tra các điểm giữ xe.

Tuy nhiên, TPHCM vẫn còn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô (dung tích trên 50cc), không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn hoặc gửi xe tại các bãi tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn gây bức xúc trong xã hội.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra các bãi xe của trường THPT, THCS và hộ dân quanh khu vực cổng trường, phối hợp cùng ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh.

Ngoài việc kiểm tra điều kiện phương tiện, CSGT còn kiểm tra cốp xe để phòng ngừa việc học sinh cất giữ hung khí. Trường hợp phát hiện vi phạm, lực lượng chức năng sẽ mời phụ huynh đến làm việc, ký cam kết không giao xe cho con em chưa đủ tuổi, đồng thời thông báo cho nhà trường phối hợp quản lý.

CSGT TPHCM làm việc với lãnh đạo các trường về tổ chức giữ xe cho học sinh

Phòng CSGT cũng yêu cầu các trường học không tổ chức giữ xe mô tô cho học sinh chưa đủ điều kiện, đồng thời vận động các hộ dân xung quanh trường ký cam kết không nhận giữ xe cho học sinh.

Song song đó, các tổ công tác tiến hành kiểm tra, xử lý các “lò độ”, tiệm sửa xe nghi “độ” phương tiện – hành vi thường dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên chạy xe tốc độ cao, lạng lách, gây rối trật tự công cộng.

Trong thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến học sinh sinh viên, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của giới trẻ và phụ huynh.