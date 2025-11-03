Hé lộ nguyên nhân khiến cô gái tử vong trong ô tô ở TPHCM

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nguyễn Dũng
TPO - Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định nạn nhân có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong cốp, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong.

Ngày 3/11, Công an xã Đông Thạnh đã bàn giao hồ sơ vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý, tiếp tục điều tra, làm rõ.

z7177651104660-9bda4abea2748dc461d95bd3dd658b0e.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, chủ ô tô cho biết chiếc xe được gia đình đậu trên vỉa hè đường đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh) từ tối ngày 27/10. Đến sáng 1/11, khi dọn dẹp gần đó, chủ xe ngửi thấy mùi hôi thối và phát hiện kính xe bị vỡ.

Tiến hành mở cốp để kiểm tra, người này đã bàng hoàng phát hiện thi thể một nữ giới khoảng 27 tuổi đang trong tình trạng phân hủy. Chủ xe khẳng định không biết nạn nhân là ai và không biết vì sao thi thể lại nằm trong cốp ô tô.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, cơ quan chức năng xác định chiếc xe đã đậu ở vị trí trên từ tối ngày 27/10, phù hợp với khai báo của chủ xe.

Trong quá trình xác minh, công an thu thập được thông tin một gia đình tại địa bàn từng báo mất liên lạc với con gái 27 tuổi, nghi có vấn đề về tâm lý. Sau khi cho gia đình nhận dạng, thi thể được xác định chính là cô gái nói trên.

Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Nguyên nhân tử vong được xác định là suy hô hấp do ngạt khí.

Từ kết quả giám định và các lời khai liên quan, cơ quan điều tra bước đầu xác định đây không phải là vụ án mạng. Công an nhận định chị L có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong.

Làm việc với công an, chủ xe cho biết đã đậu xe trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt từ tối 27/10, cách nhà khoảng 50 mét. Người này khai xe đời cũ, không có tài sản giá trị nên ông không khóa cửa. Từ khi đậu xe đến khi công an phát hiện vụ việc, ông không quay lại mở xe và cũng không quen biết nạn nhân.

Về phía gia đình chị L., sau khi xác định danh tính nạn nhân, Công an TP.HCM đã làm việc và thông báo kết quả điều tra ban đầu. Cha mẹ cô gái cho biết họ đồng thuận với nhận định của cơ quan điều tra, bởi cô có tiền sử bệnh lý và từng có biểu hiện trầm cảm.

Gia đình cho biết, tối 28/10, khoảng 21 giờ 30, chị L đi bộ khỏi nhà rồi mất liên lạc. Nhiều giờ sau, gia đình tổ chức tìm kiếm quanh khu vực nhưng không thấy.

Điều đáng chú ý, trong quá trình tìm kiếm, cha mẹ và chị gái của chị L từng hai lần tiếp cận chiếc ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt vì nghi ngờ có liên quan. Người mẹ cho biết bà từng tìm cách mở cốp xe để kiểm tra nhưng không được. Những ngày sau đó, gia đình tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm ra nhiều tuyến đường lân cận nhưng không có kết quả cho đến khi sự việc được phát hiện.

Hiện, gia đình đã hoàn tất hậu sự cho chị L.

Nguyễn Dũng
