Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phát hiện thi thể cô gái trong cốp ôtô đậu nhiều ngày ở TP.HCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 1/11, người dân xã Đông Thạnh, TP.HCM bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái đang phân huỷ trong cốp một chiếc ôtô 4 chỗ đậu ven đường nhiều ngày.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh phát hiện mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ một ôtô màu đen đậu ở khu vực này đã nhiều ngày. Nghi có điều bất thường, họ đã trình báo cơ quan công an.

z7177651104660-9bda4abea2748dc461d95bd3dd658b0e.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Khi lực lượng chức năng có mặt và mở cốp kiểm tra, phát hiện thi thể một phụ nữ khoảng 20 tuổi, đang phân hủy nặng.

Anh Thượng, người dân địa phương, cho biết chiếc xe đã đậu tại vị trí này khoảng 5 ngày. “Tôi không thấy ai đến gần hay ra vào chiếc xe, có thể sự việc xảy ra trong đêm,” anh nói.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, khu vực xung quanh đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Theo đại diện UBND xã Đông Thạnh, thi thể nạn nhân phân hủy mạnh, chưa thể nhận dạng khuôn mặt. Cơ quan công an đã tiến hành lấy dấu vân tay để xác định danh tính, đồng thời thu thập các vật chứng liên quan.

Từ biển số, cơ quan chức năng bước đầu xác định chủ sở hữu phương tiện là một người dân ngụ tại địa bàn. Hiện công an đang làm việc với những người liên quan và khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Dũng
#TP.HCM #thi thể cô gái #xe ôtô #động thái điều tra #phân hủy #công an #điều tra vụ án

Xem thêm

Cùng chuyên mục