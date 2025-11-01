Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

[CLIP] Cảnh sát khám xét biệt thự của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Nguyễn Dũng
TPO - Cùng với việc tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh (SN 1976) để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", Công an TPHCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám xét căn biệt thự là nơi ở của diễn viên này.

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp với VKSND TPHCM khám xét nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh ở một biệt thự tại phường An Khánh, TP HCM. Việc khám xét kết thúc gần 23 giờ ngày 31/10.

Clip cơ quan chức năng khám nhà diễn viên Trương Ngọc Ánh

Theo Công an TPHCM, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (địa chỉ: 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận) có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

z7177497854486-6d30c38dc158536834aec1a3646d83da.jpg
Bên ngoài ngôi nhà của Trương Ngọc Ánh
z7177497575912-9105d676e131b55ed14eba8280382bdd.jpg
z7177497705727-50aaf714e272888ec90d4c0a2b43146f.jpg
z7177497582373-52028390f94dba6cbb8bb6b7b869c663.jpg
z7177497650732-0c94b30d265f4a76dde70723421f9aa8.jpg
z7177497659539-3e83f1b02796e06c9001f1f5018b5e1f.jpg
z7177497698294-16db44136ff99a941096deea77c52a16.jpg
z7177497691406-485b4158a36533f33bfe8a548614f000.jpg
Hình ảnh cơ quan chức năng khám nhà Trương Ngọc Ánh

Theo đó, Công ty TNHH BĐS Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/01/2008, dự án toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H (sinh năm 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 04 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Ánh mới thanh toán 3000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng; vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 04 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H.

Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về Công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

Nguyễn Dũng
