Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

CQĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Theo điều tra ban đầu, Trương Ngọc Ánh từng là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại phường Đức Nhuận, TP.HCM). Bà Ánh bị tố đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của công ty và nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

anh-2-tna-9210.jpg
Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt. Ảnh C.A

Cụ thể, năm 2007, bà Ánh kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn 9,1 triệu USD để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có tòa nhà Indochine tại quận 3 (cũ).

Cơ quan điều tra xác định bà Ánh cùng một cá nhân khác đã đứng tên cá nhân mua đất, nâng khống giá trị, lập sổ sách gian dối nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch và rút tiền công ty sử dụng cá nhân.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và thu hồi tài sản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư bị hại.

Nguyễn Dũng
#Trương Ngọc Ánh #bắt giữ #lạm dụng tín nhiệm #chiếm đoạt tài sản #bất động sản #đầu tư #tài chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục