Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt

TPO - Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

CQĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với diễn viên Trương Ngọc Ánh.

Theo điều tra ban đầu, Trương Ngọc Ánh từng là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Bất động sản Đất Rồng (trụ sở tại phường Đức Nhuận, TP.HCM). Bà Ánh bị tố đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của công ty và nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt. Ảnh C.A

Cụ thể, năm 2007, bà Ánh kêu gọi ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn 9,1 triệu USD để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có tòa nhà Indochine tại quận 3 (cũ).

Cơ quan điều tra xác định bà Ánh cùng một cá nhân khác đã đứng tên cá nhân mua đất, nâng khống giá trị, lập sổ sách gian dối nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch và rút tiền công ty sử dụng cá nhân.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và thu hồi tài sản cho doanh nghiệp, nhà đầu tư bị hại.

