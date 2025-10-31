Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Người đàn ông bị sát hại trong căn nhà khóa trái ở TPHCM, nghi do mâu thuẫn vợ chồng

Nguyễn Dũng
TPO - Công an xã Thái Mỹ, TPHCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà trên đường Trung Lập.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 29/10, người dân khu vực nghe nhiều tiếng hô hoán, kêu cứu phát ra từ căn nhà nói trên. Khi chạy đến, họ thấy một phụ nữ trẻ hô lớn rằng cha ruột bị thương và đang nằm trong nhà bị khóa trái.

Lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt, phá cửa tiếp cận hiện trường. Bên trong, một người đàn ông khoảng 60 tuổi được phát hiện bị thương rất nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 3 người gồm ông C., bà V. (khoảng 60 tuổi, vợ ông C.) và con gái. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định bà V. có thể đã dùng hung khí tấn công chồng, sau đó khóa cửa nhà. Con gái phát hiện sự việc nên hô hoán kêu cứu.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tối 30/10, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo xã Thái Minh cho biết đã yêu cầu công an vào cuộc điều tra báo cáo vụ việc.

Nguyễn Dũng
