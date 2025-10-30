Nữ đối tượng được hưởng án treo trong vụ 'Quân xa lộ' lại bị bắt

TPO - Bà Lê Thị Tuyết (49 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) – người từng bị TAND TP.HCM tuyên án treo về tội "Che giấu tội phạm" trong vụ Quân “xa lộ”, đã bị Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra hành vi đánh bạc. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án từng gây chấn động dư luận cách đây 6 năm về trước.

Ngày 29/10, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) – Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án giết người mà nạn nhân là Mai Văn Quân (tức Quân “xa lộ”, hay còn gọi Quân “khùng”), bị sát hại tối 4/10/2019 tại quán karaoke Nice Vip (số 28 Khổng Tử, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức cũ).

Hình ảnh hỗn chiến được camera ghi lại. Ảnh C.A

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bà Lê Thị Tuyết (49 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) – người từng bị TAND TP.HCM tuyên án treo về tội che giấu tội phạm trong vụ Quân “xa lộ” – đã bị Cục Cảnh sát Hình sự (C02) Bộ Công an bắt tạm giam ngày 1/9/2025 để điều tra hành vi đánh bạc. Đây là diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án từng gây chấn động dư luận cách đây hơn 6 năm trước.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM còn phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng N. – Chi nhánh An Phú (TP.HCM), liên quan đến căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (phường Bến Thành) với khoản vay 67 tỷ đồng.

Bà Tuyết vừa bị bắt. Ảnh C.A

Theo điều tra ban đầu, để được ngân hàng đồng ý cho vay, bà Tuyết đã chỉ đạo mở nhiều công ty “sân sau”, lập hồ sơ mua bán mì lát lòng vòng giữa các đơn vị nhằm hợp thức hóa phương án vay vốn.

Dù không có hàng hóa thực tế, một số cán bộ ngân hàng gồm phó giám đốc chi nhánh, trưởng phòng và cán bộ tín dụng vẫn thông đồng làm sai quy trình, tạo điều kiện cho khoản vay được giải ngân.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Về vụ án giết người năm 2019, nạn nhân trong vụ án là Mai Văn Quân (biệt danh Quân “xa lộ”, hay còn gọi Quân “khùng”), 54 tuổi, được biết đến là người có mối quan hệ rộng trong giới kinh doanh tại TP.HCM.

Tối 4/11/2019, tại quán karaoke Nice Vip (số 28 Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức cũ), một nhóm khoảng 20–40 người mang theo hung khí, đi trên nhiều xe máy, đã bao vây và chém Mai Văn Quân tử vong tại chỗ. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh và lời khai nhân chứng sau đó giúp công an nhanh chóng khoanh vùng nhóm nghi phạm.

Các đối tượng sau khi gây án chuẩn bị lên xe rời đi. Ảnh C.A

Nguyên nhân dẫn đến vụ án được xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh chấp căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh (phường Bến Thành) giữa nhóm của Mai Văn Quân và nhóm đối lập do Võ Thùy Linh cùng Lý Văn Tư cầm đầu. Mâu thuẫn này kéo dài, đỉnh điểm là vụ truy sát xảy ra tại quán karaoke nói trên.

Sau quá trình điều tra và xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm vào ngày 28/3/2023. Theo đó, Võ Thùy Linh bị tuyên phạt 18 năm tù về tội “giết người”, bốn bị cáo khác lĩnh án tù chung thân, cùng nhiều mức án khác từ 2 đến 20 năm tù dành cho các bị cáo có vai trò đồng phạm, giúp sức hoặc che giấu tội phạm.

Dù phần lớn các nghi phạm đã bị bắt giữ tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, song một số đối tượng vẫn đang bị truy nã toàn quốc, trong đó có Nguyễn Thanh Tiền (tự Tý chợ) – người được xác định có mặt trực tiếp trong nhóm tấn công nạn nhân.

Công an TP.HCM kêu gọi Tiền cùng các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.