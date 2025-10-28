Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

[Clip] Vây bắt kẻ dùng súng giả cướp 100 triệu ở chợ Bình Điền

Nguyễn Dũng
TPO - Tân giả vờ vào một sạp hàng trong chợ Bình Điền mua hàng và khi thấy chủ sạp sơ hở đã giật túi tiền chứa khoảng 100 triệu đồng rồi bỏ chạy. Khi bị tri hô, đối tượng này rút súng giả đe dọa.

Clip đối tượng cướp tiền chạy trốn và công an vây bắt

Ngày 28/10, Công an phường Bình Đông (TPHCM) đã tiếp nhận đối tượng Trần Minh Tân (SN 1990, quê Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi dùng súng giả cướp tài sản tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền (quận 8 cũ) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó vào sáng 27/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Bình Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố đã kịp thời bắt giữ Trần Minh Tân khi đối tượng này thực hiện hành vi dùng súng giả cướp tài sản tại chợ đầu mối Bình Điền.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, Tân giả vờ vào một sạp hàng trong chợ Bình Điền để mua hàng. Khi thấy chủ sạp sơ hở, đối tượng bất ngờ giật túi tiền chứa khoảng 100 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Chủ sạp tri hô cùng một số người dân truy đuổi. Tân lập tức rút ra vật giống súng để đe dọa, hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, do bị nhiều người vây bắt, đối tượng đã vứt lại túi tiền và chạy trốn vào bãi đất trống gần chợ.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Đông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động nhanh chóng triển khai lực lượng, tổ chức bao vây khu vực nghi vấn. Đến khoảng 9 giờ 20 cùng ngày, các đơn vị đã khống chế, bắt giữ Tân khi đối tượng đang ẩn náu trong bãi đất trống bên chợ Bình Điền.

Lực lượng chức năng vây bắt đối tượng nguy hiểm tại bãi đất hoang. Ảnh C.A

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 xe máy, 1 khẩu súng đồ chơi và 1 con dao.

Làm việc với cơ quan chức năng, Tân khai nhận hành vi phạm tội, cho biết do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Đối tượng Tân tại công an. Ảnh C.A
Nguyễn Dũng
