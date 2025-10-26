Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Tạt sơn nhầm nhà, 2 đối tượng bị bắt

Nguyễn Dũng
TPO - Công an phường Chợ Quán, TPHCM đang làm rõ vụ việc tạt sơn nhà dân, bắt đối tượng nghiện ma túy được thuê thực hiện với giá 600.000 đồng. Đáng chú ý là cả người thuê và người thực hiện đã tạt sơn nhầm nhà.

Vụ việc xảy ra vào chiều 25/10 khi Công an phường Chợ Quán, TP.HCM tiếp nhận trình báo của chị N.T.L. về việc nhà vô cớ bị tạt sơn.

572018291-776688812032965-296715597311392405-n.jpg
Hình ảnh nhà chị L. bị tạt sơn đỏ. Ảnh C.A

Theo trình báo, khoảng 13 giờ cùng ngày, chị L. về nhà thì phát hiện cổng và cửa kính bị tạt sơn, gây hư hỏng, phải thuê người tẩy rửa và sơn lại với chi phí khoảng 1,5 triệu đồng. Chị khẳng định không có nợ nần hay mâu thuẫn với ai.

Nhận tin báo, Công an phường Chợ Quán nhanh chóng vào cuộc, truy xét và xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Nhi (tên gọi khác: Mai, SN 1989, không nơi cư trú ổn định) là người thực hiện hành vi. Kết quả xét nghiệm cho thấy Nhi dương tính với ma túy loại "MET".

Tại cơ quan công an, Nhi khai được thuê tạt sơn bởi Đinh Thu Vân (SN 1991, ngụ đường Nguyễn Khoái, phường Vĩnh Hội, TP.HCM) với tiền công 600.000 đồng. Rạng sáng 25/10, Nhi mua sơn màu đỏ, thuê xe công nghệ đến địa chỉ trên đường N.B., đi bộ đến trước nhà chị L. tạt sơn rồi bỏ trốn. Sau đó, Vân chuyển khoản trả công.

571191193-776688458699667-5361046582775360470-n.jpg
Vân và Nhi tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Làm việc với cơ quan chức năng, Vân khai do có mâu thuẫn với người bạn tên Trang (chưa rõ lai lịch) vì cho mượn 5 triệu đồng nhưng không trả.

Trước đó, Trang từng nói đang ở địa chỉ trên đường N.B., nên Vân nhầm tưởng đó là nhà của Trang và thuê người tạt sơn để “cảnh cáo”. Vân khẳng định không quen biết và không có mâu thuẫn với chị L.

Nguyễn Dũng
