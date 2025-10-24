Triệt xóa đường dây làm giả hàng chục nghìn chai nước hoa cao cấp

TPO - Bước đầu, cơ quan chức năng xác định số hàng giả đã tiêu thụ trên thị trường ước tính thu lợi bất chính hơn 15 tỉ đồng. Toàn bộ đường dây gồm 11 người bị khởi tố về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa”.

Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn, thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án. Ảnh C.A

Theo điều tra, đường dây này do vợ chồng Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi) và Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cầm đầu. Cả hai điều hành Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Phát triển Nguyên Hương, có trụ sở tại phường Tam Bình, TPHCM.

Từ đầu năm 2024, nhận thấy nhu cầu tiêu thụ nước hoa giá rẻ tăng cao, Thơ và Hiền bàn nhau mua nguyên liệu, hóa chất, vỏ chai, tem nhãn… để sản xuất hàng giả. Hai người thuê nhà xưởng trên đường Cây Keo và đầu tư dây chuyền pha chế, chiết rót, dán nhãn, đóng gói hoàn chỉnh, nhái các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior, Versace, Burberry, Yves Saint Laurent...

Các sản phẩm giả được phân phối qua nhiều kênh bán hàng trực tuyến và dịch vụ chuyển phát nhanh, tiêu thụ rộng rãi tại nhiều tỉnh, thành. Mỗi chai nước hoa được bán với giá từ 300.000 – 700.000 đồng, thấp hơn nhiều so với hàng thật.

Khám xét đồng loạt kho hàng, văn phòng và xưởng sản xuất, công an thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả, hàng chục thùng vỏ chai, tem nhãn, cùng máy in, máy ép, máy tính chứa dữ liệu giao dịch, cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất và phân phối.

Các tang vật thu được từ vụ án

Theo PC03, chuyên án được lập và theo dõi nhiều tháng, nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Lực lượng chức năng phải sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, theo dõi quy trình sản xuất và vận chuyển hàng lậu từ đầu mối đến điểm tiêu thụ.

Việc sản xuất nước hoa giả không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn đe dọa sức khỏe người tiêu dùng do sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc. Ngoài thiệt hại kinh tế, hành vi này còn gây tổn hại uy tín của các doanh nghiệp chân chính, làm méo mó thị trường và thất thu ngân sách Nhà nước.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra để làm rõ các đầu mối tiêu thụ và nguồn cung nguyên liệu, đồng thời xem xét trách nhiệm hình sự của từng đối tượng liên quan.