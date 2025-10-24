Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Nghi can môi giới 'chạy án' cho Ngân 98 và Lương Bằng Quang là giám đốc doanh nghiệp

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lê Sỹ Cường – người bị tố nhận 8 tỉ đồng để “chạy án” cho cặp đôi Ngân 98 và Lương Bằng Quang được xác định là giám đốc một công ty, có mối quan hệ với hai nhân vật trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP.HCM) đang mở rộng điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” liên quan đến Võ Thị Ngọc Ngân (Nghệ danh Ngân 98) và nhạc sĩ Lương Bằng Quang.

edit-le-sy-cuong-17612696340441428119841.jpg
Lê Sỹ Cương. Ảnh C.A

Sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7/2024), Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho một người quen để “lo lót, chạy án” nhằm tránh bị xử lý.

Người được xác định nhận số tiền này là Lê Sỹ Cường (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại phường Bến Thành, TP.HCM). Theo thông tin ban đầu, Cường là giám đốc một doanh nghiệp. Sau khi Ngân 98 bị khởi tố và bắt tạm giam, Cường bỏ trốn về Thanh Hóa và bị Phòng Cảnh sát kinh tế truy xét, bắt giữ.

Trước khi vướng lao lý, Ngân 98 và Lương Bằng Quang từng là cặp đôi nổi tiếng trên mạng xã hội với hình ảnh gắn liền các sản phẩm “làm đẹp, giảm cân, tăng nội tiết tố”… Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định nhiều sản phẩm do Ngân 98 quảng bá không có giấy phép lưu hành, chứa chất cấm và gắn mác thương hiệu giả.

anh-2-thi-hanh-lenh-lbq-6854.jpg
Lương Bằng Quang tại cơ quan công an. Ảnh C.A

Tháng 10/2025, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Ngân 98 về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Cùng thời điểm, Lương Bằng Quang bị triệu tập để làm rõ vai trò liên quan trong quá trình quảng bá và kinh doanh sản phẩm.

Sự xuất hiện của Lê Sỹ Cường – người “chạy án” 8 tỉ đồng – được xem là mắt xích quan trọng trong vụ án. Đến nay, Lương Bằng Quang cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa hối lộ, Cường bị khởi tố, bắt tạm giam về tội môi giới hối lộ.

Nguyễn Dũng
#Ngân 98 #Lương Bằng Quang #chạy án #môi giới hối lộ #bất động sản #điều tra hình sự #đời sống xã hội

