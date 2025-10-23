Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cảnh sát triệu tập người lái xe máy lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô

Hương Chi
Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Với hành vi lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô đang lưu thông trên đường, mức phạt đối với người điều khiển xe máy là 9 triệu đồng, kèm với tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Tối 23/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM cho biết, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã triệu tập, xử lý người điều khiển xe máy biển số 61G1-638.99 chạy lạng lách, đánh võng trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

Vụ việc xảy ra trên đường Bến Tượng (Quốc lộ 13), đoạn qua phường Bến Cát.

bd-4736.jpg
CSGT làm việc với người điều khiển xe máy có hành vi đánh võng giữa đường.
bd-1-7705.jpg
Chiếc xe máy liên quan đến vụ việc.

Trước đó, qua nắm bắt thông tin từ báo chí, mạng xã hội về một thanh niên điều khiển xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy có hành vi nêu trên là T.T.V. (SN 1991, ngụ phường Long Nguyên, TPHCM) nên mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, V. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe máy chạy lạng lách, đánh võng trên đường vào đêm 22/10.

Clip: Diễn biến vụ việc

Căn cứ điểm a, khoản 9, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.T.V. về hành vi: “Điều khiển xe mô tô chạy lạng lách, đánh võng trên đường bộ”.

Với hành vi trên, mức phạt hành chính đối với người vi phạm là 9 triệu đồng, kèm tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 11 tháng.

Hương Chi
Nguyễn Dũng
#đường Bến Tượng #Quốc lộ 13 #phường Bến Cát #CSGT #tước bằng lái #xử phạt #đánh võng

Xem thêm

Cùng chuyên mục