Cảnh sát triệu tập người lái xe máy lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô

TPO - Với hành vi lạng lách, đánh võng trước đầu ô tô đang lưu thông trên đường, mức phạt đối với người điều khiển xe máy là 9 triệu đồng, kèm với tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 11 tháng.

Tối 23/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM cho biết, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã triệu tập, xử lý người điều khiển xe máy biển số 61G1-638.99 chạy lạng lách, đánh võng trên đường gây mất trật tự an toàn giao thông.

Vụ việc xảy ra trên đường Bến Tượng (Quốc lộ 13), đoạn qua phường Bến Cát.

CSGT làm việc với người điều khiển xe máy có hành vi đánh võng giữa đường.

Chiếc xe máy liên quan đến vụ việc.

Trước đó, qua nắm bắt thông tin từ báo chí, mạng xã hội về một thanh niên điều khiển xe máy có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy có hành vi nêu trên là T.T.V. (SN 1991, ngụ phường Long Nguyên, TPHCM) nên mời đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, V. thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe máy chạy lạng lách, đánh võng trên đường vào đêm 22/10.

Clip: Diễn biến vụ việc

Căn cứ điểm a, khoản 9, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.T.V. về hành vi: “Điều khiển xe mô tô chạy lạng lách, đánh võng trên đường bộ”.

Với hành vi trên, mức phạt hành chính đối với người vi phạm là 9 triệu đồng, kèm tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 11 tháng.