Một ngày, 3 cô gái tử vong dưới bánh xe đầu kéo ở TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Chỉ trong ngày 23/10, trên địa bàn TPHCM xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe đầu kéo, cướp đi sinh mạng của 3 cô gái.

Ngày 23/10, Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tãn Tạo tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, xe đầu kéo biển số 61C-313.xx chở cuộn sắt lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa hướng ra đường Võ Trần Chí (phường Tân Tạo).

Khi đến trước nhà số 92C, xe đầu kéo va chạm với xe máy biển số 62K1-196.xx do chị H.T.T.N. (23 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển. Vụ va chạm làm chị N. ngã vào gầm xe đầu kéo, tử vong tại chỗ.

z7147101978936-139a8c4fd5d60006321367a7c615f7cf.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Tạo phối hợp với Công an TPHCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông từ xa để tránh ùn tắc.

Đến gần 13 giờ cùng ngày, công tác xử lý hiện trường hoàn tất. Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Người dân địa phương cho biết, đường Trần Đại Nghĩa hẹp nhưng lượng xe container và xe tải lưu thông rất lớn nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Nhiều người chạy xe máy phải đi sát hông xe container, rất nguy hiểm vì chỉ cần trượt bánh hoặc thắng gấp là có thể mất mạng”, một người dân địa phương chia sẻ.

Nguyên nhân vụ tai nạn trên đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cùng ngày, Công an TPHCM cũng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người tử vong, xảy ra trên địa bàn phường Tân Hiệp (tỉnh Bình Dương cũ), TPHCM.

image-9.jpg
Vụ tai nạn trên địa bàn phường Tân Hiệp

Theo thông tin ban đầu, trưa 23/10, tại khu vực vòng xoay trên đường Nguyễn Văn Linh và ĐT.746 (phường Tân Hiệp, TPHCM) xảy ra vụ va chạm giữa ô tô ben đầu kéo và xe máy. Sau khi va chạm, hai cô gái trên xe máy ngã xuống đường, bị ô tô ben đầu kéo cán qua người, tử vong tại chỗ.

Nguyễn Dũng
