Xã hội

Clip: Taxi bất ngờ bốc cháy, người dân xúm vào giải cứu tài xế

Thái Lâm
TPO - Xe taxi bất ngờ bốc khói trước một khách sạn ở tỉnh Lâm Đồng. Phát hiện sự việc, nhân viên khách sạn cùng người dân nhanh trí dùng bình cứu hỏa phá cửa, dập lửa và giải cứu tài xế mắc kẹt bên trong.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 5 phút ghi lại cảnh chiếc taxi đang đậu trước một khách sạn ở tỉnh Lâm Đồng bất ngờ bốc khói, sau đó bùng cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, nhiều nhân viên khách sạn cùng người dân dũng cảm lấy bình chữa cháy dập lửa và cứu tài xế đang mắc kẹt bên trong xe.

Nhân viên khách sạn cùng người dân nỗ lực dập lửa, cứu tài xế mắc kẹt trong xe taxi được người dân ghi lại.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h40 ngày 15/10 trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Phát hiện sự việc, anh Lê Nguyễn Anh Nguyên (30 tuổi, bảo vệ khách sạn) lập tức chạy đến kiểm tra thì phát hiện tài xế còn trong xe nên hô hoán và chạy vào lấy bình chữa cháy.

Tiếp đó, anh Nguyên cùng Nguyễn Tân Toàn (33 tuổi, nhân viên hành lý của khách sạn) nhanh chóng mang thêm bình cứu hỏa mini ra hiện trường dập lửa và phối hợp cùng người dân mở cửa xe, kéo tài xế ra ngoài. Chỉ sau vài phút, ngọn lửa đã được khống chế.

Tài xế taxi được xác định là ông N.T. (55 tuổi, trú phường Xuân Hương - Đà Lạt). Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong tình trạng bỏng nặng, ông T. đã được chuyển tiếp đến TP.HCM ngay trong ngày để tiếp tục điều trị.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng đang điều tra.

Thái Lâm
#dũng cảm #cháy taxi #tài xế mắc kẹt #Lâm Đồng #cháy xe

