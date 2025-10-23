3.500 người điều khiển xe máy leo lề hè bị Công an TPHCM xử phạt

TPO - Lực lượng CSGT TPHCM đã tập trung xử lý nghiêm người điều khiển mô tô, xe máy trên vỉa hè.

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, ngày 23/10, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM cho hay, việc điều khiển mô tô, xe máy trên vỉa hè gây nguy hiểm cho người đi bộ, làm hư hại kết cấu hạ tầng và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

“Đây không chỉ là hành vi phản cảm mà còn thể hiện ý thức chưa văn minh trong văn hóa giao thông. Vì vậy, lực lượng CSGT đã tập trung xử lý nghiêm để chấn chỉnh”, Thượng tá Nam nhấn mạnh.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM trả lời tại họp báo.

Thời gian qua, PC08 đã đồng loạt ra quân, kết hợp xử lý trực tiếp trên đường và xử lý qua hình ảnh. Sau một thời gian thực hiện kiên quyết, tình trạng xe máy leo vỉa hè để né kẹt xe đã giảm đáng kể, nhất là tại các tuyến đường thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, PC08 đã xử lý gần 3.500 trường hợp người điều khiển xe máy, mô tô lưu thông trên vỉa hè. “Nhờ xử lý quyết liệt, người dân đã dần hình thành thói quen chấp hành quy định, tôn trọng không gian dành cho người đi bộ”, Thượng Tá Nam nói.

Cùng với việc lập lại trật tự trên vỉa hè, công tác xử lý vi phạm giao thông nói chung trên địa bàn TPHCM cũng được đẩy mạnh với quy mô lớn, mang lại kết quả rõ rệt.

Theo số liệu từ PC08, trong 10 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 480.000 trường hợp, với tổng số tiền phạt gần 198 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng tước giấy phép lái xe hơn 51.000 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 56.000 trường hợp, tạm giữ nhiều ô tô, mô tô và xe ba, bốn bánh tự chế.

Người dân lưu thông vào giờ cao điểm. Ảnh: Duy Anh

Các hành vi vi phạm phổ biến, gồm: vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, không chấp hành hiệu lệnh giao thông, lưu thông sai làn đường và sử dụng rượu bia khi lái xe.

Thời gian tới, PC08 sẽ tăng cường xử lý qua hình ảnh theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, hạn chế việc bố trí lực lượng trực tiếp ngoài đường. Công tác này có sự phối hợp chặt chẽ của công an phường, xã và người dân, thông qua việc cung cấp hình ảnh, clip vi phạm để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.