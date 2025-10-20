Phó Giám đốc Công an TPHCM: Chỉ một tin nhắn lạ, học sinh dễ trở thành nạn nhân

TPO - Tội phạm mạng ngày càng tinh vi, lợi dụng danh nghĩa cơ quan chức năng, thầy cô giáo hay người thân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và dựng kịch bản “bắt cóc trực tuyến”.

Sáng 20/10, tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM), Công an TP.HCM phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cùng nhiều tổ chức, hiệp hội, cá nhân và các nhà sáng tạo nội dung số tổ chức phát động chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”.

Sự kiện được kết nối trực tuyến đến hơn 900 điểm cầu tại các trường THCS, THPT, cao đẳng, dạy nghề… trên toàn thành phố, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh tham dự.

Hàng nghìn học sinh Trường Chuyên THPT Lê Hồng Phong hào hứng theo dõi buổi phát động. Ảnh: Ngô Tùng

Chung tay ngăn chặn tội phạm lừa đảo, bắt cóc trực tuyến

Phát biểu phát động, Đại tá Bùi Thanh Trực – Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, internet và mạng xã hội đang trở thành phần tất yếu trong đời sống học sinh, sinh viên, mang lại nhiều cơ hội học tập, giải trí và sáng tạo. Tuy nhiên, cùng với đó là nhiều rủi ro và cạm bẫy, khi tội phạm mạng ngày càng tinh vi, lợi dụng danh nghĩa cơ quan chức năng, thầy cô giáo hay người thân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và dựng kịch bản “bắt cóc trực tuyến”.

“Thực tế cho thấy, chỉ một tin nhắn lạ hay cuộc gọi bất thường, nếu thiếu cảnh giác, các em có thể trở thành nạn nhân. Đây là hồi chuông cảnh báo rằng chúng ta không thể đứng ngoài cuộc. An toàn chỉ thực sự có khi chúng ta cùng nhau bảo vệ lẫn nhau”, Đại tá Bùi Thanh Trực nhấn mạnh.

Chiến sĩ Công an TPHCM chia sẻ cách nhận diện và ứng xử trước các thủ đoạn phạm tội bằng công nghệ cao.

Từ thực tiễn đó, chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến” được phát động nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng vệ số cho thanh thiếu niên, đồng thời huy động sự vào cuộc của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc xây dựng “lá chắn an toàn” trên không gian mạng.

Công an TPHCM cam kết phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT, các cơ quan truyền thông và tổ chức xã hội để phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, thao túng, bắt cóc online, góp phần tạo dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho người trẻ.

Đại tá Trực cũng gửi thông điệp đến học sinh, sinh viên: “Sự an toàn không tự nhiên mà có – chính các em cũng cần chủ động nắm lấy. Hãy cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân, bình tĩnh trước các yêu cầu bất thường, và đặc biệt – hãy nhớ rằng: các em không bao giờ một mình”.

Lan tỏa thông điệp “Không một mình” cùng giáo dục và KOLs

Đồng hành cùng chiến dịch, bà Huỳnh Lê Như Trang – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định đây là hành động cụ thể của ngành giáo dục trong việc bảo vệ học sinh không chỉ tại trường học mà còn trong không gian mạng.

Sở sẽ triển khai nhiều hoạt động đồng bộ như: Tổ chức chuyên đề giáo dục kỹ năng số, kỹ năng phòng vệ và nhận diện hành vi bất thường trên mạng; tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý để phát hiện sớm và hỗ trợ học sinh có nguy cơ bị tổn thương. Cùng với đó, thiết lập mạng lưới hỗ trợ tâm lý học đường, kết nối giữa nhà trường – gia đình – xã hội; khuyến khích học sinh sáng tạo nội dung tuyên truyền, lan tỏa tinh thần “Không một mình”.

Các em học sinh tự tin trao đổi cùng chuyên gia, KOLs.

Bà Trang kêu gọi toàn ngành giáo dục, phụ huynh và học sinh cùng hành động: “Không ai có thể tự mình xây dựng môi trường mạng an toàn. Đó là trách nhiệm của toàn ngành, toàn xã hội – và cũng là ý thức của chính mỗi người trẻ”.

Đáng chú ý, chiến dịch nhận được sự đồng hành của các KOLs nổi tiếng trong cộng đồng mạng như ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) – chuyên gia an ninh mạng, Á hậu Thúy Vân và MC Quốc Khánh...

Tại lễ phát động, các khách mời chia sẻ về những nguy cơ thực tế trên mạng, cách nhận diện và phòng tránh thủ đoạn “bắt cóc online”, đồng thời truyền cảm hứng để học sinh chủ động bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè và lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng.

Các chuyên gia cùng người nổi tiếng trong cộng đồng trao đổi với bạn trẻ một số phương pháp đấu tranh với tội phạm mạng.

Sự góp mặt của những người có ảnh hưởng giúp thông điệp “Cùng nhau an toàn trực tuyến” đến gần hơn với giới trẻ, trở thành chiến dịch truyền thông mang tính giáo dục và xã hội sâu sắc.

Kết thúc buổi lễ, Đại tá Bùi Thanh Trực nhấn mạnh: “Mỗi học sinh hãy là một người bạn an toàn cho bạn bè mình. Mỗi thầy cô, phụ huynh, tổ chức hãy cùng tạo nên tấm khiên vững chắc bảo vệ thế hệ trẻ – để không ai phải đối mặt với hiểm nguy một mình.”

Chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến” không chỉ là lời kêu gọi, mà còn là cam kết hành động của Công an TPHCM, ngành giáo dục và cộng đồng sáng tạo số – cùng nhau xây dựng một môi trường mạng An toàn – Tích cực – Trách nhiệm – Lành mạnh cho thế hệ tương lai.