Giáo dục

'Bắt cóc online' tấn công giới trẻ: Sở GD&ĐT TPHCM ra thông báo khẩn

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM ra thông báo khẩn yêu cầu các trường học trên địa bàn phối hợp triển khai Chiến dịch chống “bắt cóc trực tuyến”.

Ngày 14/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM có thông báo khẩn gửi đến các cơ sở giáo dục toàn thành phố về phối hợp triển khai Chiến dịch chống “bắt cóc trực tuyến”.

Sở này yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện công văn của Sở GD&ĐT về triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa đảo học sinh, sinh viên, công văn về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

image-1.jpg
Nạn nhận được giải cứu trong một vụ "bắt cóc online" tại TPHCM

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan công an tại địa phương tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về các nguy cơ rủi ro, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạng; kỹ năng phòng ngừa, xử lý khi gặp vấn đề; hướng dẫn học sinh, sinh viên tìm hiểu, sử dụng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do cơ quan công an cung cấp.

Các trường cũng được yêu cầu tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên phối hợp ngăn chặn thông tin gây hại cho học sinh, sinh viên theo quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm mô phỏng các tình huống thực tế, phương pháp ứng phó với tội phạm trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục trong chiến dịch do ngành công an tổ chức thực hiện.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã phát đi cảnh báo thủ đoạn của các ổ nhóm tội phạm, lợi dụng không gian mạng để "bắt cóc online" học sinh, sinh viên rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc.

Bộ yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan liên quan tại địa phương nhằm quản lý, nắm bắt tình hình, kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ học sinh, sinh viên bị lừa đảo. Cần thường xuyên trao đổi thông tin với phụ huynh để cập nhật trường hợp vắng mặt không rõ lý do, nghi bị tội phạm lợi dụng không gian mạng để uy hiếp, dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản hoặc xâm hại tình dục...

Anh Nhàn
