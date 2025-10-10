Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Khởi động chiến dịch 'Không một mình': Lá chắn bảo vệ trẻ em khỏi bắt cóc online

Minh Đức
TPO - Ngày 10/10, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phối hợp cùng các đơn vị liên quan chính thức khởi động chiến dịch “Không một mình”, sáng kiến quốc gia nhằm bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ lừa đảo, bắt cóc và xâm hại qua không gian mạng.

lxm.jpg
Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05 phát biểu tại lễ khởi động chiến dịch.

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05, nhấn mạnh: “Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà còn là yêu cầu cấp bách về đạo đức và an ninh xã hội. Đây là nhiệm vụ không của riêng ai, mỗi người lớn phải là một điểm tựa, mỗi cộng đồng phải là một lá chắn”. Theo thống kê của A05, hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập Internet hàng ngày. Không gian mạng mang đến cơ hội học tập, giải trí, sáng tạo, nhưng đồng thời cũng là “cánh cửa mở” cho tội phạm công nghệ cao.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng chức năng đã ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý và bắt cóc trực tuyến liên quan đến trẻ em và sinh viên. Nhiều nạn nhân bị ép buộc cắt đứt liên lạc với gia đình, bị điều khiển từ xa, nhằm phục vụ mục đích tống tiền hoặc buôn người.

Thiếu tướng Minh nhận định: “‘Bắt cóc trực tuyến’ là thủ đoạn phạm tội cực kỳ nguy hiểm. Chúng lợi dụng công nghệ để gieo sợ hãi, kiểm soát hành vi nạn nhân mà không cần tiếp cận trực tiếp. Thiệt hại không chỉ là tiền bạc mà còn là những tổn thương tâm lý kéo dài”.

Chiến dịch “Không một mình” được triển khai với quy mô toàn quốc, hướng tới 12 triệu thanh thiếu niên (12–24 tuổi), mở rộng tiếp cận tới 22 triệu học sinh, sinh viên và hàng triệu phụ huynh, giáo viên, những người được xem là “lá chắn đầu tiên” trong bảo vệ trẻ em khỏi hiểm họa mạng.

9999.jpg
Các đại biểu tham gia sự kiện.

Sáng kiến do Liên minh Niềm tin số khởi xướng, phối hợp tổ chức bởi A05, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia và UBND TP Hà Nội, dưới sự bảo trợ của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), cùng các bộ, ngành như Bộ Công an, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chiến dịch, sẽ diễn ra Lễ ký “Công ước Hà Nội” vào ngày 25–26/10, cùng Tọa đàm quốc tế về hợp tác xuyên biên giới phòng, chống buôn người và tội phạm mạng nhắm vào thanh thiếu niên, với mục tiêu mở rộng hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ trẻ em trong thời đại số.

Thông điệp “Không một mình” không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời cam kết chung của xã hội, mỗi đứa trẻ đều có quyền được an toàn, được bảo vệ và được lắng nghe, cả trong đời thực lẫn trên không gian mạng.

Chiến dịch đặt mục tiêu không chỉ cảnh báo nguy cơ, mà còn xây dựng văn hóa an toàn số, giúp trẻ em, phụ huynh và nhà trường có đủ kỹ năng để nhận diện, phòng ngừa và ứng phó với tội phạm mạng, để không ai, dù ở đâu, phải “một mình” trước hiểm họa công nghệ.

Minh Đức
