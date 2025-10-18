Sự thật về thông tin một sinh viên ở Đà Nẵng bị bắt cóc

TPO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa lên tiếng xung quanh thông tin “một sinh viên bị bắt cóc” tại một trường đại học trên địa bàn thành phố.

Chiều 18/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, liên quan thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc một sinh viên trên địa bàn bị bắt cóc là không chính xác.

Mạng xã hội lan truyền thông tin một sinh viên ở Đà Nẵng bị bắt cóc, công an khẳng định đó là tin thất thiệt.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin thất thiệt về việc “một sinh viên bị bắt cóc” tại một trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, gây hoang mang dư luận. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Khánh đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng và nhà trường vào cuộc xác minh, làm rõ.

Kết quả cho thấy, toàn bộ sinh viên của trường đều an toàn, không có trường hợp nào bị bắt cóc hoặc mất liên lạc như nội dung được lan truyền. Đồng thời, qua kiểm tra danh sách lớp KHTN25, không tồn tại sinh viên tên “Tín” như các bài viết trên mạng đề cập.

Cơ quan Công an khẳng định, không hề có vụ việc bắt cóc sinh viên xảy ra, đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, sai sự thật.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ, bình luận hay phát tán thông tin chưa được kiểm chứng.

Đồng thời phải thông báo ngay cho lực lượng chức năng khi phát hiện thông tin sai sự thật, xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.