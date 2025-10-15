'Bắt cóc online' rồi giả danh giáo viên lừa gia đình nam sinh gần 500 triệu đồng

Ngày 15/10, Công an phường Bình Tiên (quận 6, TPHCM) cho biết vừa kịp thời giải cứu một nam sinh viên bị nhóm lừa đảo điều khiển, dàn dựng vụ “bắt cóc online” nhằm tống tiền gia đình.
Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 10/10, ông L. (ngụ phường Bình Tiên) đến Công an phường trình báo việc con trai là N.L.M.Đ. (19 tuổi, sinh viên một trường đại học ở TPHCM) mất liên lạc nhiều giờ và bị yêu cầu nộp tiền chuộc.
Theo ông L., một người đàn ông tự xưng là thầy giáo tên Khang gọi điện thông báo con ông vừa “trúng học bổng du học Trung Quốc”. Người này yêu cầu gia đình chuyển 475 triệu đồng vào tài khoản mang tên Đ. để “chứng minh thu nhập”. Tuy nhiên, khi ông L. gọi lại cho con thì không liên lạc được.
Nghi bị lừa đảo nên ông L. lập tức báo công an.
Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Tiên nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM vào cuộc xác minh. Từ dữ liệu liên lạc và thông tin gia đình cung cấp, lực lượng công an đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm nam sinh.
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện nam sinh Đ. đang tự nhốt mình trong một khách sạn ở phường Bàn Cờ (quận 3). Ngay sau đó, công an đã đưa Đ. về trụ sở an toàn và tiếp tục điều tra, làm rõ thủ đoạn của nhóm lừa đảo.
Công an TP.HCM cảnh báo người dân cần cảnh giác với các chiêu trò “bắt cóc online” hoặc các cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền để “giải cứu người thân”, “xác minh tài chính” hay “nhận học bổng”. Mọi hoạt động xác minh, xử lý vi phạm chỉ được thực hiện trực tiếp tại cơ quan công an, không thông qua điện thoại hay mạng xã hội.
Ngày 14/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM có thông báo khẩn gửi đến các cơ sở giáo dục toàn thành phố về phối hợp triển khai Chiến dịch chống “bắt cóc trực tuyến”. Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện công văn của Sở về triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa đảo học sinh, sinh viên, công văn về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
Ngoài ra, Sở GD&ĐT TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan công an tại địa phương tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về các nguy cơ rủi ro, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạng; kỹ năng phòng ngừa, xử lý khi gặp vấn đề; hướng dẫn học sinh, sinh viên tìm hiểu, sử dụng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do cơ quan công an cung cấp.