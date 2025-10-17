Công an TPHCM chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thảm kịch khi tham gia giao thông

TPO - Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế xã hội chiều 16/10, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam - Phó Trưởng phòng PC08, Công an TPHCM đã chỉ rõ nhiều nguyên nhân dẫn đến hàng loạt vụ tai nạn thương tâm liên tiếp xảy ra trên địa bàn.

Xe máy đi sai làn: lỗi nhỏ, hậu quả lớn

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, các tuyến đường như Đỗ Xuân Hợp, Lê Đức Thọ, Lê Khả Phiêu đều là cửa ngõ trọng điểm của TPHCM, tập trung đông xe tải, xe khách và phương tiện cá nhân. Mật độ lưu thông dày, trong khi hạ tầng nhiều đoạn còn hạn chế, khiến các vi phạm nhỏ dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

“Trong thời gian qua, nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do xe máy đi vào làn ô tô. Chỉ một hành vi chủ quan, thiếu quan sát đã cướp đi mạng sống của chính người điều khiển”, ông Nam chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cung cấp thông tin tại buổi họp báo.

Điển hình là vụ tai nạn ngày 22/5/2025 gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, làm hai người tử vong, một người bị thương. Mới đây, một thiếu nữ 17 tuổi cũng thiệt mạng trong vụ va chạm tương tự trước khu vực chợ này. “Đó là những cái chết rất đau lòng, xuất phát từ lỗi tưởng như nhỏ”, ông Nam nói.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) đã triển khai nhiều giải pháp siết lại kỷ cương giao thông. Từ tháng 12/2024 đến tháng 10/2025, lực lượng CSGT đã xử lý 1.577 trường hợp đi sai làn, trong đó nhiều trường hợp phát hiện qua hệ thống camera.

Riêng trong 4 ngày ra quân cao điểm từ ngày 11/10, toàn thành phố đã lập biên bản hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó 1.800 trường hợp liên quan nồng độ cồn và 8 trường hợp dương tính với ma túy.

“Đây là những hành vi nguy hiểm trực tiếp gây tai nạn. Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm răn đe, không để tái diễn”, Thượng tá Nam khẳng định.

Điều chỉnh tổ chức giao thông

Cùng với việc xử lý vi phạm, PC08 đã phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm.

Cụ thể: Trên đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố cấm xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ lưu thông trên phần đường hỗn hợp từ 6h – 9h và 16h – 20h, đồng thời cấm dừng, đỗ xe từ 6h đến 22h để giảm áp lực cho làn xe máy.

PC08 cũng kiến nghị các doanh nghiệp vận tải lắp thiết bị cảnh báo điểm mù, gương cầu lồi, hệ thống cảm biến an toàn, nhất là với xe container và xe tải nặng. “Nhiều vụ tai nạn xuất phát từ việc người điều khiển không nhận diện được phương tiện trong điểm mù”, ông Nam cho biết.

Ra quân cao điểm cuối năm xử lý vi phạm

Dự báo hai tháng cuối năm, lưu lượng phương tiện sẽ tăng mạnh do cao điểm vận tải, lễ hội, mua sắm cuối năm. PC08 xác định đây là giai đoạn “nóng”, đồng thời lên kế hoạch ra quân cao điểm từ nay đến hết tháng 12.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Bà Điểm khiến sinh viên nữ tử vong sau va chạm với xe buýt (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Các lực lượng sẽ tập trung xử lý nhóm hành vi nguy cơ cao, như đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chạy vào làn ô tô, sử dụng rượu bia, ma túy khi lái xe; đồng thời tăng cường tuần tra tại các điểm giao, chợ, khu công nghiệp, trường học và những nơi thường xảy ra va chạm giao thông.

“Phần lớn các vụ tai nạn nghiêm trọng đều bắt nguồn từ hành vi chủ quan của người tham gia giao thông. Ý thức là yếu tố quyết định để tự bảo vệ mình và người khác”, Thượng tá Nam nhấn mạnh.

Giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường

PC08 phối hợp cùng UBND các phường, xã và lực lượng quản lý trật tự đô thị để xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, họp chợ tự phát, đặc biệt là tại các khu vực chợ đầu mối, khu công nghiệp, ký túc xá công nhân.

Theo ông Nam, việc người dân buôn bán tràn ra lòng đường khiến xe máy phải lấn vào làn ô tô là nguyên nhân gián tiếp gây nhiều vụ tai nạn. “Đây không chỉ là câu chuyện giao thông mà là vấn đề đô thị và kỷ cương xã hội”, ông Nam nói.

Ứng dụng AI vào giám sát, phạt nguội

Công an TPHCM hiện vận hành 530 camera giám sát tốc độ, 31 camera nhận diện vi phạm (A2) và 710 camera điều hành giao thông. Trong thời gian tới, PC08 sẽ phối hợp với VNPT và Movitel nâng cấp hệ thống giám sát bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Công nghệ mới cho phép cảnh báo sớm ùn tắc, phát hiện vi phạm từ xa, nhận diện phương tiện di chuyển, đồng thời hỗ trợ điều tiết giao thông tự động và truy tìm tội phạm.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM đang xây dựng cơ sở dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe thống nhất, phục vụ công tác phạt nguội và quản lý chính xác, tránh tình trạng xe sang nhượng không rõ chủ sở hữu.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm quy định giao thông, không uống rượu bia khi lái xe, không đi sai làn và tuyệt đối không chạy ẩu trong khu vực đông dân cư. “Mỗi người cần nhận thức rằng chỉ một hành động nhỏ, một giây chủ quan, có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng. Đừng để những lỗi tưởng chừng vô hại trở thành bi kịch lớn cho chính mình và người khác” - ông Nam nói.