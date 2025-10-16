Cận cảnh camera AI 'bắt lỗi' chuẩn từng centimet tại TPHCM

Công nghệ thay đổi diện mạo giao thông đô thị

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát giao thông đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong công tác quản lý đô thị của TPHCM. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng tuần tra thủ công, hệ thống camera AI giúp giám sát liên tục 24/7, minh bạch, giảm áp lực cho CSGT và hỗ trợ phát hiện vi phạm, cảnh báo ùn tắc, tai nạn, phân tích lưu lượng giao thông.

Các chuyên gia nhận định, khi được mở rộng trên toàn địa bàn, hệ thống camera AI sẽ trở thành “mắt thần” góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, nơi công nghệ đảm bảo an toàn, trật tự và văn minh cho người dân trên từng tuyến đường.