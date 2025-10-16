Cận cảnh camera AI 'bắt lỗi' chuẩn từng centimet tại TPHCM

TPO - Hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông tại TPHCM đã bị phát hiện nhờ hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều tài xế bất ngờ bị “phạt nguội” chỉ vì lấn vạch hoặc đi sai làn – những lỗi vi phạm tưởng nhỏ nhưng nay được phát hiện chính xác đến từng centimet.
Hệ thống hoạt động 24/24 giờ, tự động ghi nhận hình ảnh, video, kèm thông tin về thời gian, địa điểm, hành vi vi phạm và biển số xe, sau đó chuyển dữ liệu về Trung tâm chỉ huy để lực lượng CSGT xác minh và xử phạt.
Top 5 lỗi vi phạm bị camera AI phát hiện nhiều nhất gồm đi sai làn, vượt đèn đỏ, dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ, không chấp hành vạch kẻ đường. Hình ảnh do camera AI ghi lại và chuyển về trung tâm điều hành.
Tại trung tâm điều hành, CSGT sẽ đánh giá, xác mình trước khi gửi thông báo đến người vi phạm. PC08 đánh giá, việc tăng cường xử phạt bằng camera AI đã giúp giảm đáng kể các hành vi vi phạm tại những khu vực có lắp đặt, đồng thời nâng cao ý thức tuân thủ luật giao thông của người dân.
Hiện toàn TPHCM có 31 camera AI hoạt động tại các tuyến phố, các giao lộ gồm: Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Thị Định, Đặng Thúc Vinh...
Công nghệ thay đổi diện mạo giao thông đô thị
Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giám sát giao thông đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong công tác quản lý đô thị của TPHCM. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lực lượng tuần tra thủ công, hệ thống camera AI giúp giám sát liên tục 24/7, minh bạch, giảm áp lực cho CSGT và hỗ trợ phát hiện vi phạm, cảnh báo ùn tắc, tai nạn, phân tích lưu lượng giao thông.
Các chuyên gia nhận định, khi được mở rộng trên toàn địa bàn, hệ thống camera AI sẽ trở thành “mắt thần” góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, nơi công nghệ đảm bảo an toàn, trật tự và văn minh cho người dân trên từng tuyến đường.