CLIP: Ô tô lao nhanh khi một cảnh sát giao thông bám trên nắp capo

TPO - Chiều 20/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một Cảnh sát giao thông bám chặt nắp capo của chiếc ô tô con và bị kéo lê hàng chục mét trên đường.

Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Chiếc ô tô chỉ chịu dừng khi gặp đoạn đường đông người và bị chặn lại.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 17h cùng ngày tại ngã tư đường Nguyễn Phong Sắc giao với Nguyễn Duy Trinh, phường Trường Vinh.

Trước đó, nam tài xế điều khiển ô tô con mang BKS: 37A-644.xx di chuyển trên đường Tôn Thất Tùng.

Khi đến ngã ba Tôn Thất Tùng giao với Nguyễn Phong Sắc, tài xế cho xe rẽ trái dù tại đây có biển báo cấm rẽ trái theo khung giờ trong ngày.

Phát hiện xe vi phạm, Tổ Cảnh sát giao thông số 4, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành.

Bước đầu, khi kiểm tra, Cảnh sát giao thông xác định tài xế không có nồng độ cồn.

Hình ảnh Cảnh sát giao thông bám trên nắp capo ô tô bị kéo lê hàng chục mét

Tối cùng ngày, lãnh đạo Tổ Cảnh sát giao thông số 4 đã xác nhận vụ việc và cho biết tài xế điều khiển chiếc xe đã bị đưa về trụ sở công an để làm rõ hành vi.

Hiện, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.