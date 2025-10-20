Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

CLIP: Ô tô lao nhanh khi một cảnh sát giao thông bám trên nắp capo

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 20/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một Cảnh sát giao thông bám chặt nắp capo của chiếc ô tô con và bị kéo lê hàng chục mét trên đường.

Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Chiếc ô tô chỉ chịu dừng khi gặp đoạn đường đông người và bị chặn lại.

Clip Cảnh sát giao thông bám trên nắp capo ô tô bị kéo lê hàng chục mét

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 17h cùng ngày tại ngã tư đường Nguyễn Phong Sắc giao với Nguyễn Duy Trinh, phường Trường Vinh.

Trước đó, nam tài xế điều khiển ô tô con mang BKS: 37A-644.xx di chuyển trên đường Tôn Thất Tùng.

Khi đến ngã ba Tôn Thất Tùng giao với Nguyễn Phong Sắc, tài xế cho xe rẽ trái dù tại đây có biển báo cấm rẽ trái theo khung giờ trong ngày.

Phát hiện xe vi phạm, Tổ Cảnh sát giao thông số 4, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Nghệ An ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành.

Bước đầu, khi kiểm tra, Cảnh sát giao thông xác định tài xế không có nồng độ cồn.

1.jpg
Hình ảnh Cảnh sát giao thông bám trên nắp capo ô tô bị kéo lê hàng chục mét

Tối cùng ngày, lãnh đạo Tổ Cảnh sát giao thông số 4 đã xác nhận vụ việc và cho biết tài xế điều khiển chiếc xe đã bị đưa về trụ sở công an để làm rõ hành vi.

Hiện, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
#Cảnh sát giao thông #Nghệ An #xe vi phạm #tài xế #kéo lê xe #xử lý vi phạm #đấu tranh chống vi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục