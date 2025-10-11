Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cảnh sát giao thông TPHCM hóa trang xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Hương Chi
Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 11/10, Phòng CSGT Công an TPHCM tổ chức ra quân xử lý vi phạm chuyên đề về nồng độ cồn, ma túy.

Tại lễ ra quân, Thượng tá Phạm Quang Trưởng - Phó Trưởng phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định nghiêm cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn và chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

Clip: CSGT Công an TPHCM ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Thời gian qua, CSGT TPHCM xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy với phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ", qua đó góp phần duy trì ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn một bộ phận nhỏ người dân vẫn chủ quan, điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia.

Đơn cử như mới đây, tài xế lái ô tô gây tai nạn làm 3 mẹ con tử vong trên đường ĐH.507, xã Phước Thành. Qua kiểm tra, tài xế này vi phạm nồng độ cồn với mức 50mg/100ml máu.

Sau lễ ra quân, lực lượng CSGT thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy.

Toàn cảnh lễ ra quân

Việc bố trí các tổ chuyên đề kiểm tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy sẽ căn cứ trên tình hình vi phạm thực tế, trong đó, tập trung vào những khung giờ, những tuyến đường, khu vực mà tình trạng vi phạm quy định này diễn biến phức tạp.

Nhằm kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia, lực lượng CSGT sẽ triển khai phương án hóa trang, mật phục để phát hiện người uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

CSGT ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Biện pháp này được đánh giá sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia. Đồng thời, góp phần thay đổi nhận thức của người dân, không còn tâm lý chủ quan khi sử dụng đồ uống có cồn.

Hương Chi
Nguyễn Dũng
