Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Vì sao cảnh sát truy tìm chủ con trâu trong vụ tai nạn giao thông chết người?

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát thông báo truy tìm chủ sở hữu một con trâu liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, một người bị thương. Giới chuyên gia pháp luật nhận định, việc tìm chủ không chỉ để trả lại con vật, mà còn nhằm làm rõ những hệ lụy pháp lý phía sau.

Cụ thể, ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã phát thông báo truy tìm chủ sở hữu một con trâu liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến anh Nguyễn Hữu Lộc (SN 1993, trú tại Ninh Bình) tử vong tại chỗ, cháu Nguyễn Mạnh Hải (SN 2014) bị thương nặng và xe máy hư hỏng. Thông báo nêu rõ, nếu sau 10 ngày kể từ ngày thông báo không ai đến nhận, con trâu sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

screen-shot-2025-09-14-at-100920.png
Trâu thả rông trên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh minh hoạ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Tiến sĩ Luật Ngô Ngọc Diễm nhấn mạnh, vụ việc cần được nhìn nhận dưới góc độ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Nếu người khác trực tiếp chiếm hữu, sử dụng súc vật thì người đó phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Theo đó, khi xác định được chủ sở hữu hoặc người đang quản lý con trâu, họ có trách nhiệm bồi thường đầy đủ các khoản: chi phí cứu chữa, mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân; thiệt hại sức khỏe của cháu Hải; chi phí sửa chữa hoặc thay thế phương tiện. Nếu chủ trâu để súc vật thả rông, không rào chắn, thì có thể bị xử lý hành chính, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự tùy mức độ hậu quả.

Ở góc độ hình sự, Tiến sĩ Luật Ngô Ngọc Diễm dẫn Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về “Tội vô ý làm chết người”. Ông cho rằng, nếu chứng minh được chủ trâu biết rõ việc thả rông súc vật trên đường có nguy cơ gây tai nạn chết người nhưng vẫn để mặc, thì có thể bị khởi tố hình sự. Ngoài ra, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP) cũng quy định mức phạt 60.000 – 100.000 đồng đối với hành vi để súc vật đi trên đường bộ gây mất an toàn giao thông, song với hậu quả chết người, trách nhiệm không dừng lại ở xử phạt hành chính.

Dưới góc độ tố tụng, Luật sư Bùi Phan Anh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc cơ quan CSĐT ra thông báo công khai là cần thiết bởi đến nay chưa xác định được chủ sở hữu. Nếu không ai đến nhận, con trâu có thể được xử lý như tài sản vô chủ, tịch thu sung công.

Tuy nhiên, việc xác định trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp có bằng chứng chứng minh chủ sở hữu, gia đình nạn nhân có thể khởi kiện dân sự; nếu không, họ chỉ có thể trông chờ vào các chế độ bảo hiểm tai nạn (nếu có).

Các chuyên gia pháp lý đều nhấn mạnh, chủ sở hữu hoặc người quản lý trâu (nếu xác định được) phải chịu trách nhiệm dân sự, thậm chí hình sự nếu có lỗi nghiêm trọng. Ngược lại, nếu không tìm được chủ sở hữu, quyền lợi của gia đình nạn nhân sẽ khó được đảm bảo. Đây là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm quản lý súc vật, nhất là trâu bò ở vùng nông thôn, để tránh những vụ tai nạn thương tâm.

Minh Đức
#truy tìm chủ con trâu #tai nạn giao thông gây chết người #trách nhiệm bồi thường thiệt hại #quy định pháp luật về súc vật #xử lý hành chính súc vật thả rông #tội vô ý làm chết người #phạt hành chính trong vi phạm an toàn giao thông #quy trình xử lý súc vật vô chủ #quyền lợi của gia đình nạn nhân #quản lý đàn gia súc vùng nông thôn

Xem thêm

Cùng chuyên mục