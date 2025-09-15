Vì sao cảnh sát truy tìm chủ con trâu trong vụ tai nạn giao thông chết người?

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát thông báo truy tìm chủ sở hữu một con trâu liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, một người bị thương. Giới chuyên gia pháp luật nhận định, việc tìm chủ không chỉ để trả lại con vật, mà còn nhằm làm rõ những hệ lụy pháp lý phía sau.

Cụ thể, ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã phát thông báo truy tìm chủ sở hữu một con trâu liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến anh Nguyễn Hữu Lộc (SN 1993, trú tại Ninh Bình) tử vong tại chỗ, cháu Nguyễn Mạnh Hải (SN 2014) bị thương nặng và xe máy hư hỏng. Thông báo nêu rõ, nếu sau 10 ngày kể từ ngày thông báo không ai đến nhận, con trâu sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trâu thả rông trên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh minh hoạ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, Tiến sĩ Luật Ngô Ngọc Diễm nhấn mạnh, vụ việc cần được nhìn nhận dưới góc độ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra. Điều 603 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Nếu người khác trực tiếp chiếm hữu, sử dụng súc vật thì người đó phải bồi thường, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Theo đó, khi xác định được chủ sở hữu hoặc người đang quản lý con trâu, họ có trách nhiệm bồi thường đầy đủ các khoản: chi phí cứu chữa, mai táng, tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân; thiệt hại sức khỏe của cháu Hải; chi phí sửa chữa hoặc thay thế phương tiện. Nếu chủ trâu để súc vật thả rông, không rào chắn, thì có thể bị xử lý hành chính, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự tùy mức độ hậu quả.

Ở góc độ hình sự, Tiến sĩ Luật Ngô Ngọc Diễm dẫn Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về “Tội vô ý làm chết người”. Ông cho rằng, nếu chứng minh được chủ trâu biết rõ việc thả rông súc vật trên đường có nguy cơ gây tai nạn chết người nhưng vẫn để mặc, thì có thể bị khởi tố hình sự. Ngoài ra, Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP) cũng quy định mức phạt 60.000 – 100.000 đồng đối với hành vi để súc vật đi trên đường bộ gây mất an toàn giao thông, song với hậu quả chết người, trách nhiệm không dừng lại ở xử phạt hành chính.

Dưới góc độ tố tụng, Luật sư Bùi Phan Anh - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, việc cơ quan CSĐT ra thông báo công khai là cần thiết bởi đến nay chưa xác định được chủ sở hữu. Nếu không ai đến nhận, con trâu có thể được xử lý như tài sản vô chủ, tịch thu sung công.

Tuy nhiên, việc xác định trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp có bằng chứng chứng minh chủ sở hữu, gia đình nạn nhân có thể khởi kiện dân sự; nếu không, họ chỉ có thể trông chờ vào các chế độ bảo hiểm tai nạn (nếu có).

Các chuyên gia pháp lý đều nhấn mạnh, chủ sở hữu hoặc người quản lý trâu (nếu xác định được) phải chịu trách nhiệm dân sự, thậm chí hình sự nếu có lỗi nghiêm trọng. Ngược lại, nếu không tìm được chủ sở hữu, quyền lợi của gia đình nạn nhân sẽ khó được đảm bảo. Đây là lời cảnh tỉnh về trách nhiệm quản lý súc vật, nhất là trâu bò ở vùng nông thôn, để tránh những vụ tai nạn thương tâm.