Công an tìm chủ sở hữu con trâu liên quan vụ tai nạn giao thông chết người

TPO - Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh Ninh Bình thông báo truy tìm chủ sở hữu một con trâu liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Theo thông tin, khoảng 20h10 ngày 10/6/2025, tại đường nhựa thôn Khả Duy (trước thuộc xã Mộc Hoàn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nay là phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình), xe máy BKS 18P8-8683, do anh Nguyễn Hữu Lộc (SN 1993, trú phường Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, nay thuộc tỉnh Ninh Bình) điều khiển, chở cháu Nguyễn Mạnh Hải (SN 2014, trú phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình) lưu thông theo hướng Châu Giang - Mộc Hoàn, đã va chạm với một con trâu.

Ảnh minh hoạ.

Vụ việc khiến anh Lộc tử vong tại chỗ, cháu Hải bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, còn xe máy hư hỏng nặng. Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được chủ sở hữu con trâu.

Đặc điểm nhận dạng, con trâu đực, màu đen, dài khoảng 1,9 m, cao 1,6 m, trên sườn phải phía sau có hai vết trầy xước mất da. Con vật được phát hiện tại cánh đồng thôn Khả Duy, phường Duy Tân.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Ninh Bình đề nghị ai là chủ sở hữu con trâu có đặc điểm nêu trên liên hệ Đội 4 - Văn phòng CSĐT (địa chỉ: đường Lý Thường Kiệt, phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình) hoặc điều tra viên Nguyễn Đức Quyết, SĐT 0904.818.555.

Nếu sau 10 ngày kể từ ngày thông báo không có ai đến nhận, con trâu sẽ được xử lý theo quy định pháp luật.