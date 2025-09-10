Giải mã thành công ADN di cốt khoảng 13.000 năm tuổi tại Tràng An, Ninh Bình

TPO - CNN vừa đưa thông tin rất đáng chú ý về “Chiến binh Tràng An”, bộ di cốt khoảng 13.000 năm tuổi được phát hiện tại Quần thể Danh thắng Tràng An (Ninh Bình). Ngày 10/9, trao đổi với PV Tiền Phong, Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An đã chính thức xác nhận thông tin này.

Kết quả nghiên cứu đã được đăng trên Proceedings of the Royal Society B (2025), tạp chí khoa học uy tín của Anh, đồng thời được đưa tin bởi CNN, Fox, Yahoo, MSN. Hơn 20 trường đại học danh tiếng, trong đó có Đại học Copenhagen (Đan Mạch) và Queen’s Belfast (Anh), đã xác nhận giá trị phát hiện.

Theo Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An, phát hiện “Chiến binh Tràng An” 13.000 năm tuổi của các nhà khoa học đã đưa Tràng An vươn tầm trung tâm khảo cổ học toàn cầu, sánh ngang Kenya, cái nôi nhân loại, Sudan, vùng văn minh sông Nile, Siberia, miền đất băng giá, hay châu Âu, quê hương của Cro-Magnon và hang Altamira.

Di cốt của "Chiến binh Tràng An".

Không chỉ thế, vũ khí thạch anh tìm thấy tại hang Thung Bình còn là bằng chứng độc đáo về chiến tranh thời tiền sử và sự phát triển của kỹ nghệ chế tác công cụ.

Người đàn ông tiền sử ấy được các nhà khoa học đặt tên ‘Chiến binh Tràng An. Phân tích của các nhà khoa học cho thấy, “Chiến binh Tràng An” cao 1m74, thân thể cường tráng, sống khoảng 35 năm, chiều cao hiếm hoi đối với điều kiện khắc nghiệt thời đó.

“Chiến binh Tràng An” được phát hiện ngay tại khu vực Đàn Kính Thiên, nơi gắn liền với sự kiện Đinh Tiên Hoàng dựng nước năm 968. Sự trùng hợp kỳ lạ tạo nên một trục lịch sử xuyên suốt: 13.000 năm nhân loại qua dấu tích người tiền sử; 1.000 năm dân tộc với kinh đô Hoa Lư.

Hộp sọ sau khi các nhà khoa học khám phá đưa về nơi bảo quản.

Dấu vết trên xương hé lộ một cái chết bi tráng, "Chiến binh Tràng An" trúng mũi tên chế tác từ thạch anh, loại đá quý hiếm chưa từng thấy trong khảo cổ Đông Nam Á.

Trong giới khoa học, việc giải mã ADN ở vùng nhiệt đới được coi là gần như bất khả thi, bởi điều kiện nóng ẩm khiến vật chất di truyền nhanh chóng phân hủy. Thế nhưng, từ bộ xương ở hang Thung Bình, các nhà nghiên cứu đã tạo nên một kỳ tích, giải mã thành công bộ gen của người tiền sử tại Việt Nam.

Kết quả cho thấy, “Chiến binh Tràng An” mang dòng máu lai giữa Nam Á và cư dân bản địa Đông Nam Á. Điều này bổ sung dữ liệu quý giá vào bản đồ gen toàn cầu, mở ra góc nhìn mới về sự di cư, giao thoa và tiến hóa của loài người.

Lần đầu tiên, Việt Nam có một công trình khảo cổ, di truyền được quốc tế công nhận. Đây không chỉ là bước tiến khoa học, mà còn là niềm tự hào dân tộc.

Các di vật, vũ khí của người tiền sử được khai phá tại Quần thể Danh thắng Tràng An.

Di cốt của 3 người tiền sử được đưa về chùa Bái Đính.

Từ Tràng An, nơi hội tụ lịch sử và văn hóa Việt Nam cất tiếng nói mạnh mẽ với thế giới, chúng ta không chỉ gìn giữ quá khứ, mà còn góp phần viết tiếp câu chuyện về nguồn gốc và hành trình tiến hóa của nhân loại.

Dự kiến, tháng 2/2026, di cốt “Chiến binh Tràng An” sẽ được đưa về an vị tại Điện Kính Địa, Đàn Kính Thiên, ngay nơi ông từng yên nghỉ suốt 13 thiên niên kỷ.