Xã hội

Google News

Ninh Bình dư 370 trụ sở công sau sáp nhập

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, tỉnh Ninh Bình ghi nhận tổng cộng 370 trụ sở công dôi dư, với diện tích hơn 869.000 m2.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, toàn tỉnh hiện có 4.299 trụ sở làm việc và cơ sở sự nghiệp công lập, với tổng nguyên giá tài sản trên 40.046 tỷ đồng, giá trị còn lại hơn 26.803 tỷ đồng. Diện tích đất gắn liền với các cơ sở này là 22,47 triệu m2, tổng nguyên giá trên 78.813 tỷ đồng.

tand-tinh-nb.jpg
TAND tỉnh Ninh Bình (cũ) hiện dôi dư sau sáp nhập. Ảnh: N.L.

Trong đó, cấp tỉnh quản lý 495 cơ sở, nguyên giá khoảng 14.032 tỷ đồng, giá trị còn lại 9.650 tỷ đồng. Ở cấp huyện (cũ) và xã, có 3.804 cơ sở, nguyên giá khoảng 26.013 tỷ đồng, giá trị còn lại hơn 17.152 tỷ đồng.

Đáng chú ý, báo cáo khẳng định không có trụ sở công nào sử dụng sai mục đích hoặc chưa hiệu quả. Toàn bộ 3.929 cơ sở hiện hữu đều đang được khai thác đúng chức năng. Tuy nhiên, sau sáp nhập, số cơ sở dôi dư vẫn lên tới 370 trụ sở, với tổng diện tích 869.751 m2.

UBND tỉnh Ninh Bình đánh giá đây là đợt sắp xếp, xử lý tài sản công quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Khối lượng nhà, đất dôi dư lớn, trong khi nhu cầu sử dụng tại từng địa bàn lại khác nhau, nên việc xử lý sẽ phải tiến hành theo nhiều giai đoạn, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt vừa hướng tới ổn định lâu dài.

Bên cạnh đó, nhiều trụ sở xã được xây dựng theo mô hình cũ, không còn phù hợp với quy mô hành chính mới, thậm chí đã xuống cấp. Thực tế này khiến nhiều nơi chưa thể bố trí làm việc tập trung tại một điểm, buộc phải duy trì hoạt động ở nhiều địa điểm khác nhau.

Việc tận dụng trụ sở dôi dư cho các mục đích khác như y tế, giáo dục hay công cộng cũng gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là yêu cầu đồng bộ về quy chuẩn, quy hoạch ngành, nhân lực, đối tượng phục vụ và kinh phí hoạt động. Ngoài ra, không ít trụ sở nằm ở vị trí không thuận lợi hoặc có diện tích không phù hợp để tái sử dụng.

Minh Đức
#sắp xếp tài sản công #quản lý trụ sở hành chính #diện tích đất công #tài sản công dư thừa #hiệu quả sử dụng trụ sở #xây dựng trụ sở xã cũ #tái sử dụng trụ sở công #quản lý tài sản công #Ninh Bình #Trụ sở công dôi dư sau sáp nhập

