Đề xuất mới về sân bay quốc tế Ninh Bình

TPO - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) về việc hỗ trợ đánh giá vùng trời, phương thức bay phục vụ lập Đề án Nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình.

Theo UBND tỉnh Ninh Bình, tỉnh này đang giao Sở Xây dựng tổ chức khảo sát, lập Đề án Nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Ninh Bình.

Đề án có mục tiêu đánh giá tính cần thiết, khả năng, điều kiện để hình thành, đề xuất vị trí, quy mô và công suất của Cảng HKQT Ninh Bình, đảm bảo phù hợp với định hướng, nhu cầu phát triển lâu dài.

Thông qua Đề án, UBND tỉnh Ninh Bình sẽ có cơ sở để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng quyết định bổ sung Cảng HKQT Ninh Bình vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi của Đề án, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và VATM tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ UBND và Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình trong việc đánh giá các vấn đề kỹ thuật liên quan đến vùng trời, phương thức bay của Cảng HKQT Ninh Bình.

Cảng HKQT Ninh Bình. Ảnh minh họa: AI.

Theo đề xuất gửi Bộ Xây dựng trước đó, UBND tỉnh Ninh Bình dự kiến xây dựng Cảng HKQT Ninh Bình tại phường Liêm Tuyền - cách sân bay Nội Bài khoảng 80km, sân bay Cát Bi 85km, sân bay Gia Bình 63km và sân bay Thọ Xuân 85km.

Vị trí đề xuất xây sân bay Ninh Bình cách ga Phủ Lý (đường sắt cao tốc Bắc - Nam) 5 km; ga Nam Định 17 km; ga Ninh Bình 43 km.

Theo quy hoạch đề xuất, Cảng HKQT Ninh Bình sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4E, có 2 đường cất - hạ cánh, khai thác được "siêu máy bay" như Boeing 787, Boeing 777, Airbus 350. Tổng diện tích quy hoạch dự kiến của Cảng là 720ha, công suất thiết kế ban đầu khoảng 10 triệu hành khách/năm.

Trung tuần tháng 7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và doanh nghiệp Xuân Trường, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà liên quan đến đề xuất xây dựng Cảng HKQT Ninh Bình của doanh nghiệp Xuân Trường.

Phó Thủ tướng cho biết, trong Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không - sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện không có cảng hàng không nào được quy hoạch tại tỉnh Ninh Bình. Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình nghiên cứu đề xuất xây dựng sân bay Ninh Bình của doanh nghiệp Xuân Trường. Trường hợp thấy cần thiết, tỉnh có thể lập đề án quy hoạch gửi Bộ Xây dựng xem xét, tổng hợp, rà soát và báo cáo Thủ tướng khi đủ điều kiện.

Cảng HKQT Ninh Bình có thể đón được cả "siêu máy bay" Boeing 787. Ảnh minh họa: AI.

Tại văn bản báo cáo Chính phủ về đề xuất của doanh nghiệp liên quan đến việc xây Cảng HKQT tại tỉnh Ninh Bình mới. Bộ Xây dựng cho hay, tỉnh Ninh Bình sau khi sáp nhập với tỉnh Nam Định và Hà Nam là địa phương có tiềm năng về thị trường vận tải hàng không, do vậy Bộ ủng hộ chủ trương nghiên cứu, bổ sung quy hoạch Cảng HKQT tại tỉnh này.

Tuy nhiên, quy hoạch hệ thống Cảng HKQT chưa xác định vị trí tiềm năng tại Ninh Bình, vì thế Bộ Xây dựng đề xuất cấp có thẩm quyền giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lập Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng HKQT tại Ninh Bình. Đề án sau đó cần gửi Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng.

Phía doanh nghiệp khẳng định nguồn vốn đầu tư Cảng HKQT Ninh Bình sẽ bao gồm ngân sách của tỉnh Ninh Bình mới và vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp, không sử dụng vốn ngân sách Trung ương.