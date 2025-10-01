Cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng đưa người bị rắn độc cắn đi cấp cứu trong đêm

TPO - Đang làm nhiệm vụ, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng dùng xe chuyên dụng chở người đàn ông bị rắn độc cắn đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngày 1/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân bị rắn độc cắn N.V.H (64 tuổi, ở thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị) đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực chống độc trong tình trạng tỉnh táo.

CSGT Công an tỉnh Quảng Trị dùng xe chuyên dụng đưa người đàn ông bị rắn độc cắn đi cấp cứu trong đêm.

Vào khoảng 19h30 tối 30/9, ông N.V.H. ra khu vườn ở gần rừng thì bị rắn độc cắn. Trong lúc hoảng loạn, ông được người dân xung quanh sơ cứu và gọi cứu hộ.

Người dân sơ cứu vết thương do rắn độc cắn vào chân trước khi CSGT chở đi cấp cứu. Ảnh: CSGT

Cùng thời điểm, tổ CSGT phía Bắc thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ ở gần đó nhận được thông tin, liền di chuyển đến hiện trường và đưa ông N.V.H. đi cấp cứu.

Xe chuyên dụng của CSGT nhanh chóng đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, cách nơi nạn nhân bị rắn cắn hơn 30km, và được y bác sĩ xử trí kịp thời.