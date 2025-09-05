Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Trị: Cứu sản phụ mắc biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm

Hữu Thành
TPO - Một sản phụ bị nhau cài răng lược thể Percreta đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị phẫu thuật thành công.

Ngày 5/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông tin, một ca bệnh bị nhau cài răng lược thể Percreta vừa được phẫu thuật thành công tại bệnh viện.

Sản phụ L.T.N.T (SN 1992, ở xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) nhập viện ở tuần thai thứ 38; sản phụ đã nhiều lần sinh mổ. Tiến hành siêu âm và MRI, bác sĩ phát hiện sản phụ T. gặp tình trạng nhau cài răng lược thể Percreta.

mo-san-phu-nhau-cai-rang-luoc.png
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị mổ cấp cứu thành công cho sản phụ bị nhau thai cài răng lược thể Percreta. Ảnh: BV.

Nhau cài răng lược thể Percreta là một trong những biến chứng sản khoa phức tạp và nguy hiểm nhất hiện nay. Nhau cài răng lược có thể gây ra tình trạng chảy máu nặng, rối loạn đông máu, tổn thương các cơ quan lân cận, thậm chí tử vong mẹ và thai nhi nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ nhận định nguy cơ chảy máu ồ ạt, sốc mất máu, suy đa cơ quan, đe dọa trực tiếp tính mạng mẹ và thai nhi.

Các bác sĩ thực hiện gây tê vùng, song kim gây tê hiện có gần như không đủ chiều dài nên nguy cơ thất bại cao dù có hỗ trợ siêu âm.

Các bác sĩ liên chuyên khoa khẩn trương hội chẩn, chuẩn bị lượng máu dự trữ lớn, đặt sonde JJ niệu quản trước mổ. Sau ca mổ kéo dài 2 giờ 30 phút đã lấy thai an toàn, kiểm soát tốt xuất huyết và giữ sức khỏe cho người mẹ.

Hiện mẹ và bé đều ổn định, được chăm sóc, điều trị phục hồi.

Hữu Thành
