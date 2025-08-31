Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Giải cứu sáu người dân mắc kẹt trong lũ gần hai ngày

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáu người dân mắc kẹt bên kia sông Hiếu do lũ thượng nguồn đổ về dâng cao gây cô lập, nguy hiểm tính mạng, đã được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị giải cứu kịp thời.

Bất chấp nguy hiểm, vượt qua dòng nước lũ, ngay trong đêm 30/8, lực lượng chức năng Quảng Trị gồm Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PC07) cùng lực lượng quân sự tỉnh Quảng Trị đã dùng ca nô cứu mắc kẹt bên kia sông Hiếu do lũ thượng nguồn đổ về dâng cao gây cô lập.

cuu-6-nguoi-dan-trong-dem-308-2.png

Sáu người dân trên là: Hồ Văn Hùng, Hồ Văn Nhân, Hồ Văn Nghĩ, Hồ Văn Vưng, Hồ Văn Mường, Hồ Văn Phơi (cùng trú ở thôn Tân Phú, xã Hướng Hiệp).

Trước đó, lúc 18 giờ 30 phút ngày 30/8, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6, Phòng PC07 - Công an tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo cứu nạn của đồng chí Phạm Thanh Huy - Cán bộ cảnh sát khu vực Công an xã Hiếu Giang, về việc có sáu người dân đi làm rừng tràm tại xã Hiếu Giang bị cô lập gần gần ngày do nước lũ dâng cao, trong tình trạng thiếu lương thực, nước uống.

cuu-6-nguoi-dan-trong-dem-308-1.png

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6, Phòng PC07 Công an tỉnh Quảng Trị đã chủ trì, nhanh chóng phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Đông Hà, đội PCCC và CNCH Đakrông cùng các lực lượng quân sự địa phương điều động 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện CNCH đến hiện trường lúc 19 giờ cùng ngày.

cuu-6-nguoi-dan-trong-dem-308-3.png
cuu-6-nguoi-dan-trong-dem-308-4.png
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị dùng ca nô đưa sáu người mắc kẹt do lũ trong đêm 30/8.

Qua trinh sát, nắm tình hình, xác định có sáu người bị cô lập ở phía bên kia sông, khu vực có nước lũ dâng cao, chảy siết, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 đã đề xuất Ban chỉ huy Phòng PC07 chi viện thêm 1 xe chở 1 ca nô cùng 14 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đến phối hợp xử lý.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn phối hợp với Công an xã Hiếu Giang, lực lượng An ninh trật tự cơ sở thôn Cam Phú, xã Cam Lộ tiến hành trấn an tinh thần người dân bị cô lập, đồng thời triển khai ca nô tiếp cận và đưa sáu người dân bị cô lập về khu vực an toàn lúc 21 giờ 20 phút.

Hữu Thành
#nước lũ #cứu hộ cứu nạn #công an #quân sự #Quảng Trị

