Lũ dồn dập đổ về, người dân vội vàng sơ tán trong đêm

TPO - Phát hiện lũ về trong đêm, chính quyền và người dân một số xã miền núi tỉnh Nghệ An đã huy động lực lượng sơ tán người và tài sản khẩn cấp.

Video nước lũ dồn dập đổ về xã Yên Hòa (Nghệ An) trong đêm 27/8.

Sáng 28/8, bà Ngô Thị Huyền - Chủ tịch UBND xã Thanh Bình Thọ (Nghệ An) cho biết, những ngày qua mưa lớn, nước lũ dâng cao đã khiến nhiều khu vực dân cư của xã ngập sâu trong nước.

Sáng 28/8, nước lũ đang tiếp tục dâng khiến nhiều hộ dân ở xã Thanh Bình Thọ bị ngập sâu.

Cụ thể, tối 27/8, 4 thôn của xã Bình Sơn cũ (thuộc xã Thanh Bình Thọ) bị nước lũ dâng cao nhấn chìm và gây chia cắt đường. Có nhiều vùng thấp trũng, nước lũ dâng ngập sâu hơn 1,5m. Ngay khi nắm được thông tin, chính quyền xã Thanh Bình Thọ đã huy động tối đa lực lượng xuống hiện trường hỗ trợ người dân sơ tán người và tài sản.

“Trong đêm, lực lượng chức năng của xã, công an, dân quân tự vệ đã di dời được 65 hộ dân cùng nhiều tài sản đến nơi an toàn. Hiện trời chưa có mưa nhưng mây đen vẫn tiếp tục kéo về, nước lũ tiếp tục dâng lên. Trong sáng nay (28/8), chính quyền xã đã huy động lực lượng túc trực, theo dõi tình hình để tiếp tục di dời các hộ dân có nguy cơ bị ngập lụt đến nơi an toàn”, bà Ngô Thị Huyền nói và cho biết, người dân và tài sản trên địa bàn đang được đảm bảo an toàn.

﻿ ﻿ Trong đêm, chính quyền xã Thanh Bình Thọ, Công an, dân quân tự vệ đã huy động lực lượng xuống sơ tán người dân, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Tại xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An), nước lũ dồn dập đổ về trong đêm 27/8 khiến nhiều nhà dân bị nước tràn vào gây ngập.

Ông Đậu Đức Truyền - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết, những ngày qua trên địa bàn có mưa lớn cục bộ. Khoảng 20h đêm 27/8, nước từ đầu nguồn đổ về khiến mực nước tại bản Xốp Kha dâng cao đột ngột. “Lượng nước về quá lớn, dâng nhanh tới hơn 2m, đe dọa đến sự an toàn của cầu Xốp Kha và Xiềng Líp. Đến 22h15, mực nước mới hạ hơn 1m. May mắn không có thiệt hại về người”, ông Truyền nói.

Nước lũ dồn dập đổ về xã Yên Hòa trong đêm 27/8.

Trong đêm, chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo khẩn, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn.

Tại xã Hữu Khuông (Nghệ An), nước lũ đổ về khiến nhiều nhà dân của xã này bị hư hỏng nặng.

Ông Lô Văn Giáp - Bí thư Đảng ủy xã Hữu Khuông (Nghệ An), cho biết, nước từ thượng nguồn khe Huồi Phì Mày dồn về, dâng cao hơn 1m đã gây sạt lở đất đá tràn vào nhiều nhà dân. Thống kê bước đầu cho thấy, có 6 hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Trong đó 3 hộ dân bị lũ cuốn trôi toàn bộ tài sản trong nhà, 3 hộ còn lại hư hỏng nhẹ hơn.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng và dân quân xã đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân sơ tán, khắc phục bước đầu hậu quả thiên tai.

Mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều khu dân cư ở các xã của tỉnh Nghệ An bị ngập sâu trong nước lũ. Trong ảnh, xã Tân Kỳ ngập sâu trong nước.