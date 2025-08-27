Mưa lớn kéo dài, lũ lên báo động 3 trên nhiều sông

TPO - Dự báo mưa lớn còn tiếp tục trong sáng nay ở miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An. Trong ngày hôm nay, lũ tiếp tục dâng cao trên nhiều dòng sông, trong đó sông Thao, sông Hoàng Long và sông Mã lên trên báo động 3, nguy cơ ngập lụt diện rộng.

Đêm qua và sáng sớm nay (27/8), hoàn lưu bão số 5 tiếp tục gây mưa cho khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa, một số khu vực xuất hiện mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 26/8 đến 3 giờ ngày 27/8 có nơi trên 90mm như trạm Cẩm Phúc (Hải Phòng) 166.6mm, trạm Trâu Quỳ (Hà Nội) 93mm, trạm Văn Giang (Hưng Yên) 93mm, trạm Thanh Tân (Thanh Hóa) 110mm, trạm Khe Lá (Nghệ An) 103.8mm.

Dự báo từ sáng sớm đến trưa 27/8, khu vực trung du và đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 27/8, các nơi khác ở Bắc Bộ cũng có mưa rải rác vào chiều và đêm với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lũ lên nhanh trên sông Thao. Ảnh minh hoạ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đêm qua, lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Hoàng Long (Ninh Bình), hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đang lên chậm.

Mực nước lúc 1h ngày 27/8 trên sông Thao tại trạm Yên Bái trên báo động (BĐ)3, sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam trên BĐ2, sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế trên BĐ3, sông Bưởi tại trạm Kim Tân trên BĐ3, sông Chu tại trạm Xuân Khánh dưới BĐ2, sông Mã tại trạm Lý Nhân dưới BĐ3, tại trạm Giàng trên BĐ3, sông Cả tại trạm Nam Đàn BĐ1.

Dự báo trong sáng nay, lũ hạ lưu sông Mã đạt đỉnh trên BĐ3, lũ trên sông Lục Nam đạt đỉnh trên mức BĐ2.

Trong chiều và tối nay, lũ trên sông Thao xuống mức BĐ1, hạ lưu sông Mã xuống mức BĐ2-BĐ3, lũ trên sông Lục Nam xuống mức dưới BĐ1.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.