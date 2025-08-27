Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mưa lớn kéo dài, lũ lên báo động 3 trên nhiều sông

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dự báo mưa lớn còn tiếp tục trong sáng nay ở miền Bắc và Thanh Hoá, Nghệ An. Trong ngày hôm nay, lũ tiếp tục dâng cao trên nhiều dòng sông, trong đó sông Thao, sông Hoàng Long và sông Mã lên trên báo động 3, nguy cơ ngập lụt diện rộng.

Đêm qua và sáng sớm nay (27/8), hoàn lưu bão số 5 tiếp tục gây mưa cho khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Thanh Hóa, một số khu vực xuất hiện mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 26/8 đến 3 giờ ngày 27/8 có nơi trên 90mm như trạm Cẩm Phúc (Hải Phòng) 166.6mm, trạm Trâu Quỳ (Hà Nội) 93mm, trạm Văn Giang (Hưng Yên) 93mm, trạm Thanh Tân (Thanh Hóa) 110mm, trạm Khe Lá (Nghệ An) 103.8mm.

Dự báo từ sáng sớm đến trưa 27/8, khu vực trung du và đồng bằng, ven biển Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 27/8, các nơi khác ở Bắc Bộ cũng có mưa rải rác vào chiều và đêm với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

lu-len-nhanh.jpg
Lũ lên nhanh trên sông Thao. Ảnh minh hoạ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đêm qua, lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Lục Nam (Bắc Ninh), sông Hoàng Long (Ninh Bình), hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An) đang lên chậm.

Mực nước lúc 1h ngày 27/8 trên sông Thao tại trạm Yên Bái trên báo động (BĐ)3, sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam trên BĐ2, sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế trên BĐ3, sông Bưởi tại trạm Kim Tân trên BĐ3, sông Chu tại trạm Xuân Khánh dưới BĐ2, sông Mã tại trạm Lý Nhân dưới BĐ3, tại trạm Giàng trên BĐ3, sông Cả tại trạm Nam Đàn BĐ1.

Dự báo trong sáng nay, lũ hạ lưu sông Mã đạt đỉnh trên BĐ3, lũ trên sông Lục Nam đạt đỉnh trên mức BĐ2.

Trong chiều và tối nay, lũ trên sông Thao xuống mức BĐ1, hạ lưu sông Mã xuống mức BĐ2-BĐ3, lũ trên sông Lục Nam xuống mức dưới BĐ1.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Nguyễn Hoài
#mưa lớn #lũ quét #sạt lở đất #ngập úng #ngập lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục