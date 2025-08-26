Hà Nội: Nhiều sông ngoại thành nước dâng nhanh, phát lệnh báo động lũ

TPO - Mực nước sông Đáy, sông Bùi, sông Tích đang lên nhanh. Thành phố đã lệnh báo động lũ cấp II trên sông Tích và cấp 1 trên sông Bùi.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, chiều 26/8, tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 13h ngày 25 đến 13h ngày 26/8 phổ biến 150-250mm, một số nơi cao hơn như: Thạch Thất 361,2mm, An Khánh 302,4mm, Ba Vì 268mm...

Dự báo, từ chiều tối 26 đến sáng 27/8, Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi hơn 100mm. Từ sáng 27 đến chiều 28/8, Hà Nội tiếp tục mưa, mưa rào và dông; đêm 28 và ngày 29/8 có mưa rào rải rác và dông vài nơi, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi cao hơn 50mm.

Trong khi đó, mực nước sông Đáy, sông Bùi, sông Tích cũng đang lên. Lúc 13h ngày 26/8, mực nước sông Đáy tại Trạm Ba Thá đạt 4,37m (dưới báo động I là 1,13m); sông Bùi tại Trạm Yên Duyệt là 6m (ở mức báo động I). Lúc 15h cùng ngày, mực nước sông Tích tại Trạm Vĩnh Phúc đạt 7,28m (vượt báo động II là 0,08m).

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố bị ngập sâu.

Dự báo trong ngày 27/8, mực nước các sông Đáy, Bùi, Tích tiếp tục lên. Đỉnh lũ sông Tích có khả năng vượt báo động III; sông Bùi có khả năng ở mức báo động III; sông Đáy ở mức báo động I.

Lũ trên sông ở mức cao có thể gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi, vùng ven sông với độ ngập sâu 0,1-0,5m, có nơi sâu hơn, nguy cơ sạt lở, xói lở bờ bãi ven sông, mất an toàn các tuyến đê.

Ngoài ra, mưa lớn còn có thể gây ngập úng tại nhiều khu đô thị, các tuyến phố nội thành với độ ngập sâu 0,2-0,4m, có nơi trên 0,5m; thời gian ngập từ 1 đến 3 giờ, có nơi lâu hơn.

Căn cứ mực nước thực tế, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã ban hành lệnh báo động lũ cấp II trên sông Tích vào hồi 13h10 ngày 26/8 tại các địa bàn Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương; lệnh báo động lũ cấp II trên sông Tích vào hồi 14h20 tại các xã Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa; và lệnh báo động lũ cấp I trên sông Bùi vào hồi 13h20 tại các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn.