15.000 người đội mưa đổ về Đông Anh

TPO - Bất chấp cơn mưa lớn đổ xuống Hà Nội do tác động của hoàn lưu bão số 5, hàng nghìn người vẫn đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) để tham dự concert "Việt Nam trong tôi".
Khu vực sân khấu dần đông khán giả, nhưng tốc độ lấp đầy khá chậm. Cuối chiều, Hà Nội đổ mưa lớn khiến nhiều người gặp khó khi di chuyển đến nơi tổ chức concert - Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Khán giả có khoảng 30 phút tận hưởng thời tiết quang tạnh trước khi mưa lớn đổ xuống khu vực Đông Anh. Phần lớn khán giả chuẩn bị đầy đủ áo mưa, ô khi tham gia sự kiện này.
Concert Việt Nam quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được đông đảo công chúng yêu mến như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và ban nhạc Chillies.