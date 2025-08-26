Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

15.000 người đội mưa đổ về Đông Anh

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Bất chấp cơn mưa lớn đổ xuống Hà Nội do tác động của hoàn lưu bão số 5, hàng nghìn người vẫn đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) để tham dự concert "Việt Nam trong tôi".

tp-concertda2.jpg
Concert Việt Nam trong tôi vẫn diễn ra tối nay dù Hà Nội mưa ngập. Trời mưa nặng hạt nhưng nhiều khán giả vẫn có mặt từ sớm để có chỗ đẹp, sát sân khấu nhất có thể. Chương trình dự kiến đón 15.000 khán giả.
tp-concertda14.jpg
tp-concertda7.jpg
Khu vực sân khấu dần đông khán giả, nhưng tốc độ lấp đầy khá chậm. Cuối chiều, Hà Nội đổ mưa lớn khiến nhiều người gặp khó khi di chuyển đến nơi tổ chức concert - Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
tp-concertda30.jpg
tp-concertda31.jpg
tp-concertda28.jpg
tp-concertda25.jpg
Khán giả có khoảng 30 phút tận hưởng thời tiết quang tạnh trước khi mưa lớn đổ xuống khu vực Đông Anh. Phần lớn khán giả chuẩn bị đầy đủ áo mưa, ô khi tham gia sự kiện này.
﻿tp-concertda15.jpg
﻿tp-concertda20.jpg
tp-concertda18.jpg
Concert Việt Nam quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được đông đảo công chúng yêu mến như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và ban nhạc Chillies.
tp-concertda3.jpg
Ông Hoàng Đức Vượng cho biết thời gian vừa qua, ông đã dành thời gian đi rất nhiều chương trình nghệ thuật hướng về đại lễ Quốc khánh 2/9. "Chương trình Việt Nam trong tôi có nhiều nghệ sĩ trẻ nhưng mỗi người có một phong cách biểu diễn riêng. Điều đó khiến tôi thích thú, mong chờ chương trình này. Trời có mưa cũng không ảnh hưởng đến tinh thần xem chương trình của tôi", ông Vượng chia sẻ.
tp-concertda11.jpg
Với hơn 20 tiết mục được dàn dựng công phu, đêm nhạc dẫn dắt khán giả qua ba phần: Việt Nam trong tôi là lời ru của ký ức, Việt Nam trong tôi là những chuyến đi, Việt Nam trong tôi là mảnh đất kỳ diệu. Những ca khúc trong chương trình vừa gợi nhắc những dấu son lịch sử, vừa mang hơi thở hiện đại, trẻ trung.
tp-concertda23.jpg
Những bản hit quen thuộc được khoác lên diện mạo mới, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và phối khí hiện đại, hứa hẹn mang lại trải nghiệm khác biệt cho khán giả.
tp-concertda17.jpg
Ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi cũng thông báo tổ chức chương trình quyên góp để sẻ chia với đồng bào miền Trung. Đại diện ban tổ chức nhấn mạnh âm nhạc trong concert hôm nay không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sợi dây kết nối triệu trái tim, cùng chung nhịp đập của tình quê hương, nghĩa đồng bào.
tp-concertda16.jpg
Khán giả vạ vật chờ đợi trong cơn mưa lớn. Các khu vực có mái che trong khuôn viên Trung tâm Triển lãm Quốc gia chật kín người. Dù đã chuẩn bị áo mưa, ô, nhưng dưới cơn mưa lớn, nhiều người vẫn chọn trú dưới mái che.
tp-concert.jpg
Trước đó, các lối hướng về sân khấu concert Việt Nam trong tôi đều đông nghịt, ùn tắc, do ảnh hưởng mưa lớn, ngập lụt.
Gia Linh - Duy Phạm
#mưa lớn #Đông Anh #concert #Việt Nam trong tôi #Soobin Hoàng Sơn #Hòa Minzy #Erik #Đức Phúc #80 năm Quốc khánh 2/9

