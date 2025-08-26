15.000 người đội mưa đổ về Đông Anh

TPO - Bất chấp cơn mưa lớn đổ xuống Hà Nội do tác động của hoàn lưu bão số 5, hàng nghìn người vẫn đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) để tham dự concert "Việt Nam trong tôi".