CUỘC ĐUA PHIM LỄ 2/9 Hai bộ phim né 'Mưa đỏ' và phim có NSƯT Hoài Linh

TPO - "Cô dâu ma" dời ngày chiếu, trước đó "Khế ước bán dâu" chọn thời điểm phát hành sau 2/9. Đây là động thái né thời điểm phát hành của "Mưa đỏ" và "Làm giàu với ma 2", hai tác phẩm được dự đoán thắng lớn mùa phim Quốc khánh.

Ngày 26/8, nhà sản xuất thông báo dời lịch chiếu Cô dâu ma từ ngày 29/8 sang ngày 5/9. "Do một số lý do khách quan, dự án điện ảnh Cô dâu ma xin phép thay đổi ngày công chiếu để hoàn thiện tốt nhất bản phim chính thức", nhà sản xuất thông báo.

Đoàn làm phim gửi lời xin lỗi đến khán giả vì không thể ra rạp đúng lịch ban đầu.

Từ việc cạnh tranh trực tiếp Làm giàu với ma 2 (ra rạp ngày 29/8), bộ phim hợp tác Việt - Thái quyết định dời lịch chiếu đến qua kỳ nghỉ lễ 2/9. Đây được xem là động thái né Mưa đỏ và tác phẩm có NSƯT Hoài Linh và Tuấn Trần đóng chính.

Cô dâu ma là dự án hợp tác Việt Nam - Thái Lan do Lee Thongkham - người từng gây chú ý với nhiều phim kinh dị “nặng đô” thực hiện. Tác phẩm lấy ý tưởng từ vụ thảm sát gia tộc có thật tại Thái Lan, nói về câu chuyện của Yến (Rima Thanh Vy) - cô gái Việt bước vào cuộc hôn nhân xa xứ, đối diện với nghi lễ kỳ dị, áp lực gia tộc và hàng loạt hiện tượng tâm linh rùng rợn.

Hai bộ phim kinh dị sắp ra rạp đều chủ động né Mưa đỏ.

Tham gia mùa phim lễ đợt này có Khế ước bán dâu. Ê-kíp cũng cho biết phim chủ động né Mưa đỏ khi phát hành vào thời điểm rạp chiếu "nguội bớt" sau đợt cạnh tranh phim lễ 2/9.

Về áp lực cạnh tranh với nhiều tác phẩm, đặc biệt là Mưa đỏ - tác phẩm thuộc dòng phim cách mạng đang được quan tâm, đại diện nhà sản xuất nói ê-kíp đã có chiến lược.

“Chúng tôi tính toán để bộ phim có thể tiếp cận khán giả rộng rãi nhất, đồng thời không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự tập trung của những tác phẩm khác trong mùa lễ”, đại diện nhà sản xuất nói.

Khế ước bán dâu được ấn định khởi chiếu từ ngày 12/9, thời điểm được coi là phù hợp để công chúng quan tâm phim. Động thái cũng được xem là khôn ngoan giúp tác phẩm kinh dị, tâm linh có thị trường riêng, thay vì trực tiếp đối đầu Mưa đỏ và Làm giàu với ma (có NSƯT Hoài Linh, Tuấn Trần).

Sau gần một tuần bước vào cuộc đua phim lễ 2/9, Mưa đỏ đang giữ phong độ tốt. Trong ngày đầu tuần (25/8), doanh thu phim đạt hơn 22 tỷ đồng với hơn 4.000 suất chiếu - con số ấn tượng với bất kỳ bộ phim nào từng ra rạp. Hiện, bộ phim đề tài chiến tranh, lịch sử có tổng doanh thu 138,3 tỷ đồng.

Trong ngày 25/8, Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn ra mắt truyền thông. Sau buổi chiếu sớm, tác phẩm có Hoài Linh nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Chuyên gia truyền thông phim Ân Nguyễn nhận định Làm giàu với ma 2 có khả năng đạt doanh thu trên 150 tỷ đồng do phim tốt, có những phân đoạn gây cười ấn tượng đậm chất Trung Lùn.

"Mưa đỏ khả năng doanh thu trên 250 tỷ đồng do hiệu ứng khán giả, nội dung phim tốt. Nếu sau 2/9 vẫn còn đủ đà, phim có thể nhắm đến mốc 300 tỷ đồng, hoặc khả năng cao trở thành phim Việt doanh thu cao nhất năm", chuyên gia nhận định.