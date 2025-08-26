'Việt Nam trong tôi' vẫn diễn ra tối nay dù Hà Nội mưa ngập

TPO - Thủ đô Hà Nội chịu tác động của hoàn lưu bão số 5, mưa lớn kéo dài khiến ngập úng diện rộng. Khán giả lo ngại cho việc tổ chức concert "Việt Nam trong tôi" tối 26/8 tại Đông Anh. Ban tổ chức thông báo chương trình vẫn diễn ra theo kế hoạch và bổ sung chương trình quyên góp hướng về đồng bào miền Trung đang gặp bão lũ.

Hà Nội mưa xối xả, nhiều người nhượng lại vé trước giờ G

Thủ đô Hà Nội chịu tác động của hoàn lưu bão số 5, mưa lớn kéo dài khiến ngập úng diện rộng. Cơn mưa không dứt từ chiều 15/8 khiến giao thông nhiều nơi rối loạn. Sáng 26/8, nhiều người dân không thể tới nơi làm việc đúng giờ. Quãng đường hơn 10 km phải di chuyển trong vòng hơn 4 tiếng.

Tại Đông Anh, nơi diễn ra concert Việt Nam trong tôi tối 26/8 cũng ghi nhận tình trạng ngập lụt ở nhiều tuyến đường.

Khoảng 8h sáng 26/8, theo phản ánh của người dân, dòng xe từ Đông Anh xếp thành hàng dài trên cầu vào nội thành. Phía bên kia cầu, đường Võ Chí Công bị ngập nặng khiến phương tiện không thể di chuyển. Chị Hoàng Liên - sống tại Đông Anh (Hà Nội) cho biết khu vực đường Phương Trạch - cách nơi tổ chức concert gần 10 km, nước ngập sâu đến đầu gối.

Cầu Nhật Tân hướng sang Đông Anh kẹt cứng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong ngày và đêm 26/8, TP Hà Nội có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đến chiều 26/8, ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi chưa đưa ra thông báo liên quan đến việc hoãn, dời lịch tổ chức. Hoạt động mua bán vé vẫn diễn ra sôi động trên các diễn đàn. Một khán giả nhượng lại 4 vé ở khu vực Độc lập sát sân khấu với mức giá 400.000 đồng/vé. Khán giả Tuấn Minh (Hà Nội) cho biết anh có 2 vé cần nhượng lại, nhưng băn khoăn chưa biết "rao" giá như thế nào. Nhiều khán giả cho rằng với tình hình thời tiết hiện tại, rất khó để nhượng lại vé với mức giá trên 1 triệu đồng.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia - nơi diễn ra concert Việt Nam trong tôi - chìm trong mưa lớn.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự lo lắng, mong muốn ban tổ chức sớm lên tiếng chính thức về việc hủy concert do ảnh hưởng của bão. "Mong chương trình hoãn sang hôm khác, mưa to không ngớt, tình hình giao thông đi lại tắc nghẽn do bị ngập lụt quá!", "Mong ban tổ chức sớm cập nhật tình hình show tối nay để khán giả có kế hoạch chủ động di chuyển", "Sốt ruột quá! Ban tổ chức lên tiếng sớm đi"... là những bình luận của khán giả trên mạng xã hội về chương trình.

Concert Việt Nam trong tôi vẫn diễn ra vào tối nay



Trước đó, vào khoảng 12h trưa 26/8, Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thông báo cập nhật tới khán giả rằng concert Việt Nam trong tôi vẫn diễn ra theo kế hoạch đã có.

"Theo thông tin chúng tôi cập nhật được thì hiện tại concert Việt Nam trong tôi vẫn diễn ra vào tối nay. Tuy nhiên, nếu thời tiết xấu ảnh hưởng trực tiếp tới công tác tổ chức cũng như việc khán giả đến địa điểm tổ chức gặp khó khăn, ban tổ chức sẽ có thông báo chính thức sớm nhất vào chiều nay nếu có sự thay đổi gì quan trọng. Trân trọng!", thông báo trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ.

Buổi tổng duyệt concert Việt Nam trong tôi diễn ra tối 25/8. Ảnh: Đức Hoàng.

Trong tối 25/8, dàn nghệ sĩ của concert Việt Nam trong tôi vẫn hăng say luyện tập, ghép sân khấu dưới mưa. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức thực hiện, quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ được đông đảo công chúng yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và ban nhạc Chillies.

Với hơn 20 tiết mục được dàn dựng công phu, đêm nhạc dẫn dắt khán giả qua ba phần: Nam trong tôi là lời ru của ký ức, Việt Nam trong tôi là những chuyến đi, Việt Nam trong tôi là mảnh đất kỳ diệu. Ban tổ chức cho biết các ca khúc trong chương trình vừa gợi nhắc những dấu son lịch sử, vừa mang hơi thở hiện đại, trẻ trung. Những bản hit quen thuộc được khoác lên diện mạo mới, kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và phối khí hiện đại, hứa hẹn mang lại trải nghiệm khác biệt cho khán giả.

Nghệ sĩ luyện tập, ghép sân khấu dưới mưa, mong muốn mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn. Ảnh: Đức Hoàng.

Cũng trong buổi tổng duyệt tối 25/8, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông đã có mặt chỉ đạo và động viên tinh thần các nghệ sĩ. Tại đây, Thứ trưởng không chỉ lắng nghe, góp ý cho từng phần trình diễn mà còn khích lệ tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể nghệ sĩ, kỹ thuật viên và ban tổ chức.

"Chương trình Việt Nam trong tôi không đơn thuần là một đêm nhạc, mà là sự kiện mang tính chính trị, văn hóa quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Tôi đề nghị toàn bộ ê-kíp từ nội dung, nghệ sĩ đến kỹ thuật phải nỗ lực hết sức, bảo đảm chương trình vừa hấp dẫn về nghệ thuật, vừa truyền tải được thông điệp sâu sắc về lịch sử, về tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc", Thứ trưởng Tạ Quang Đông chỉ đạo.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿ Nghệ sĩ, khán giả đã có mặt tại sân khấu Việt Nam trong tôi. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ VHTTDL.

Ban tổ chức concert Việt Nam trong tôi cũng thông báo tổ chức chương trình quyên góp để sẻ chia với đồng bào miền Trung. Theo đó, vượt qua sự không thuận lợi của thời tiết, concert Việt Nam trong tôi vẫn được tiến hành để nêu cao tinh thần Việt Nam trong tôi là tự hào, là lòng yêu nước, là sẻ chia, là tương thân, tương ái.

Đại diện ban tổ chức nhấn mạnh âm nhạc trong concert hôm nay không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sợi dây kết nối triệu trái tim, cùng chung nhịp đập của tình quê hương, nghĩa đồng bào.

"Hãy cùng nhau làm nên một concert của lòng nhân ái, đoàn kết - truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đêm nhạc hôm nay chính là lời nhắc nhở, dù gian khó thế nào, người Việt Nam luôn biết đứng bên nhau, vượt qua bão tố, để một Việt Nam kiêu hãnh và yêu thương mãi ngời sáng trong trái tim mỗi chúng ta", ban tổ chức chương trình thông báo.