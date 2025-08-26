Tùng Dương khiến Nguyễn Văn Chung khóc

TPO - Hóa thân thành chiến sĩ, dựng phim trường mini để tạo bối cảnh chiến tranh chính là sự chịu chơi của ca sĩ Tùng Dương. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định MV “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của Tùng Dương là cái kết đẹp cho ca khúc làm mưa làm gió trong những ngày đại lễ gần đây.

Tùng Dương - phiên bản hoàn hảo

Trước khi tung MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình tối 25/8, Tùng Dương gây sốt với màn trình diễn ca khúc này trước 50.000 khán giả tại concert Tổ quốc trong tim. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi gắm đứa con tinh thần cho Tùng Dương, với mong muốn giọng hát nội lực bật lên những ca từ điểm nhấn trong ca khúc “Đại Việt”, “Hoàng Sa - Trường Sa là của chúng ta”.

“Tôi cảm thấy hạnh phúc, rơi nước mắt không chỉ vì thước phim hay câu chuyện được xây dựng trong MV, mà chính là cách Tùng Dương để tâm huyết vào Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Bài hát xứng đáng với MV được đầu tư như vậy. Ngay từ đầu viết bài hát, tôi muốn làm nhiều điều nhưng có lẽ đây là tác phẩm đặc biệt khi phải trưởng thành qua thời gian, qua từng sự gắn bó của nhiều ca sĩ. Và Tùng Dương hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình chính là phiên bản hoàn hảo nhất”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khẳng định Tùng Dương hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình là phiên bản hoàn hảo nhất. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Ngay khi Tùng Dương ngỏ lời muốn làm MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nguyễn Văn Chung xúc động mạnh với bản thu âm do nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng hòa âm. “Tôi nghĩ có lẽ năm nay mình là người hạnh phúc nhất vì có những sản phẩm âm nhạc ghi dấu sự kết hợp với những nghệ sĩ rất yêu bài hát của mình”, nhạc sĩ nói.

Ca sĩ Tùng Dương cho rằng mỗi người đều có một sứ mệnh, thể hiện tình yêu quê hương đất nước theo nhiều cách khác nhau. Nhưng muốn làm được những điều to lớn trước tiên, mỗi người cần quan tâm và làm tốt những điều nhỏ nhất.

Ca sĩ Tùng Dương dành những gì xứng đáng nhất để đầu tư cho MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

“Dân tộc Việt Nam có rất nhiều đức tính tốt đẹp, chịu thương chịu khó, lá lành đùm lá rách, bất cứ khi nào có thiên tai, dịch họa thì những giá trị truyền thống nhân văn cao cả đó lại được phát huy mạnh mẽ. Tôi làm MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình với mong muốn chúng ta nhìn về quá khứ, trân trọng lịch sử, để từ đó làm những điều thật xứng đáng với sự hi sinh xương máu của thế hệ cha ông đi trước”, anh nói.

Dựng phim trường mini quay cảnh chiến trận

Câu chuyện trong MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình được tiếp mạch từ quá khứ đến hiện tại, mang đến những thước phim trọn vẹn cảm xúc. Tùng Dương vào vai chỉ huy trưởng, anh coi đó là niềm vinh dự lớn lao, để cảm nhận hết khí thế sôi sục, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Đạo diễn Nguyễn Việt Dũng viết kịch bản, cho dựng trường quay mini ở bãi sông Hồng. MV hoàn toàn không sử dụng AI, tuy nhiên có sử dụng kỹ xảo để tăng hiệu ứng hình ảnh. Ê-kíp đưa vào một số tư liệu chiến trận của chiến dịch Điện Biên Phủ để khán giả cảm nhận đầy đủ nhất về lịch sử, về sự hi sinh của cha ông.

Câu chuyện được xây dựng từ quá khứ tới hiện tại, để trân trọng lịch sử và hướng tới tương lai.

Nghệ sĩ Đình Hải vào vai cựu chiến binh luôn đau đáu với những ký ức chiến tranh cho rằng câu chuyện chạm vào từng gia đình. “MV như một câu chuyện được kể bằng điện ảnh. Cảm ơn các bạn trẻ làm nên điều tuyệt vời. Mong rằng sau khi xem, giới trẻ sẽ thấy được cái giá của hòa bình, để từ đó nâng niu, trân trọng lịch sử và hướng tới tương lai tốt đẹp”, nghệ sĩ Đình Hải nói.

Ca sĩ Tùng Dương cho rằng là công dân Việt Nam yêu nước, những ngày này không thể ngồi yên. "Với vai trò là ca sĩ, tôi nghĩ mình phải tạo ra những sản phẩm âm nhạc ý nghĩa, thể hiện được tinh thần đó”, Tùng Dương nói. Cách đây 2 tuần, Tùng Dương ra mắt MV Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai.

Anh cũng gửi lời cảm ơn tới nữ ca sĩ Duyên Quỳnh - người được nhạc sĩ gửi tác phẩm đầu tiên để thể hiện - giọng hát Đông Hùng, Võ Hạ Trâm,… mỗi người đóng góp vào thành công của ca khúc theo màu sắc riêng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng, nếu không nhờ các nghệ sĩ trước đó, Tùng Dương chưa chắc đã chấp nhận hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình.