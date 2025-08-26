Hậu trường khốc liệt của phim trăm tỷ 'Mưa đỏ'

TP - Sau 3 ngày ra rạp, Mưa đỏ cán mốc hơn 100 tỷ đồng. Doanh thu đáng mơ ước của bất cứ phim điện ảnh nào, không riêng dòng phim lịch sử, chiến tranh. Con số ấy tương xứng với sự đầu tư chỉn chu, chất lượng của bộ phim truyền cảm hứng, là bản hùng ca hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

1 cảnh quay mất... 2 năm

NSƯT, đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền tự nhủ, bao nhiêu tâm huyết dồn cả vào bộ phim, giờ ra rạp coi như “gả” đứa con tinh thần để công chúng thẩm định. Thế nhưng ê-kíp Mưa đỏ đâu dễ dàng “thoát” phim được, bởi từ đạo diễn tới diễn viên đã hằn sâu trong tâm trí bao nhiêu ngày tháng sống và sát cánh “chiến đấu” tại phim trường ở Quảng Trị, chẳng khác nào một trận đánh tổng lực cả về cảm xúc, trí tuệ.

Nhiều người thắc mắc lý do nhà sản xuất nhất định phải chọn quay giữa mùa mưa rét của Quảng Trị để “làm khổ” diễn viên. Tất cả đều bắt đầu bằng chữ duyên. Kế hoạch bấm máy đã định trong khoảng tháng 6-7, song toàn bộ bối cảnh bị cơn bão Yagi (2024) quét sạch. Đoàn làm phim bắt tay dựng lại bối cảnh tái hiện Thành cổ Quảng Trị vào mùa hè 1972. “Chúng tôi không còn thời gian để trì hoãn nữa, bởi phim được đặt mốc ra rạp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Vì vậy, phần lớn thời gian quay phim đều rơi vào mùa mưa, rét khắc nghiệt của Quảng Trị”, đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Cảnh quay gần kết phim cũng trở thành chủ đề thảo luận rôm rả trên nhiều diễn đàn. Chia sẻ với Tiền Phong, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, chỉ một cảnh giáp lá cà giữa Quang (Steven Nguyễn) và Cường (Đỗ Nhật Hoàng) phải quay trong 8 đêm. Trong đó, 5 đêm rơi vào năm 2024, hai diễn viên “đánh nhau” qua năm 2025. “Do thời tiết bất lợi nên đánh qua giao thừa vẫn chưa kết thúc, đoàn làm phim tiếp tục mất 3 đêm nữa mới hoàn thành. Cảnh quay kết thúc cũng là thời điểm màn hình hiện lên dòng chữ Ngày thứ 81 của trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, cũng là ngày thứ 81 của đoàn phim Mưa đỏ”, đạo diễn Đặng Thái Huyền nhớ lại.

Phim không chỉ khắc họa người lính Cụ Hồ, mà còn xây dựng khá rõ nét người lính ở bên kia chiến tuyến.

Diễn viên Phương Nam (giữa) trong vai Tiểu đội trưởng Tạ chân chất, rất đời nhận được sự yêu mến của khán giả.

Nam diễn viên Đỗ Nhật Hoàng kể, đây là một trong những cảnh lấy đi của anh nhiều năng lượng nhất. Sau hơn 20 ngày quay phim liên tục, Hoàng và bạn diễn phải quần thảo từ 7h tối hôm trước tới 6h30 sáng hôm sau. Hoàn thành cảnh quay cũng là lúc cả hai ngã gục vì kiệt sức.

Diễn viên không tiếc ngoại hình, sức lực

Nghiệp diễn đòi hỏi sự hi sinh của diễn viên là điều đương nhiên, song với phim chiến tranh buộc họ phải dốc 200% sức lực và tinh thần. Nữ diễn viên Hạ Anh thực hiện một trong những cảnh quay cực nhọc nhất. O Hồng lái đò khi ấy đứng bên sông trong mưa, ôm chiếc balo kỷ vật của người yêu khóc nghẹn. Chỉ ít giây trên màn ảnh, song thực tế diễn viên phải dầm mưa rét. Hạ Anh kể, đoàn làm phim chờ tới 1 giờ sáng, trời mưa nhưng chưa đủ hiệu ứng nên ê-kíp dùng cả chục vòi phun nước trực tiếp vào máy quay và diễn viên, kết hợp với mưa thật để đảm bảo hiệu ứng hình ảnh. Nỗi đau của nhân vật rút cạn kiệt sức lực của Hạ Anh, cùng với nhiều giờ đồng hồ dầm mưa lạnh khiến nữ diễn viên ngất lịm.

Dựng phim ngay tại hiện trường Sau mỗi cảnh quay, đạo diễn, giám đốc hình ảnh xem lại các cảnh quay tại chỗ, sau đó tất cả được chuyển ngay về phòng dựng cơ động ngay ở gần trường quay, trường hợp chưa ưng ý sẽ quay bổ sung ngay. “Do NSND Lý Thái Dũng, giám đốc hình ảnh sử dụng một lúc 5-7 máy quay, nên nếu không lọc cảnh ngay sẽ rất khó dựng kịp tiến độ. Với những cảnh cần làm kỹ xảo cũng được chuyển ngay về để xử lý cuốn chiếu, vì vậy khi bước vào khâu hậu kỳ, đạo diễn đã có một bản dựng khá tổng thể”, đạo diễn Đặng Thái Huyền nhớ lại.

Phim ảnh đề cập trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 không thể không có cảnh bộ đội vượt sông. Dù chiếm thời lượng vài phút trên màn ảnh, song đoàn làm phim cần tới 5-7 đêm liên tục. “Sông Thạch Hãn nước chảy xiết, diễn viên chỉ quay được một đúp phải lên bờ ủ ấm vì quá lạnh, chưa kể một cảnh diễn viên phải được quay ở nhiều góc khác nhau”, đạo diễn Đặng Thái Huyền kể. Khúc sông quay phim đã có phà của quân đội chặn ở hạ nguồn, tránh rủi ro cho diễn viên trong quá trình ghi hình. Chiến sĩ đặc công nước vừa vào vai quần chúng, vừa đóng vai trò cứu hộ diễn viên khi cần.

Dàn diễn viên của Tiểu đội 1 chung nhau ở sự tận hiến cho vai diễn. Trần Gia Huy (vai Tấn) là một trong những diễn viên được nhắm từ trước, khi đến casting đã quá nhập tâm, tự cắn tay đến bật máu để thử vai. Trong phim có cảnh Tấn ăn… rắn sống vì quá đói và “sợ không có sức đánh giặc”. Gia Huy cho biết, không có “đạo cụ” nào hết, và cậu phải ăn con rắn đó một cách chân thực nhất.

Diễn viên Trần Gia Huy (vai Tấn) giảm cân và ăn rắn sống trong Mưa đỏ.

Dụng ý đưa tên phim về cuối Không có bất cứ dòng chữ nào giới thiệu về tác phẩm, ê-kíp thực hiện ngay mở đầu, tên phim và thông tin được đưa xuống phần cuối. Đạo diễn Đặng Thái Huyền lý giải, điều này xuất phát từ thực tế, hiện nay các nghĩa trang quốc gia ở Quảng Trị còn rất nhiều ngôi mộ vô danh, nhiều liệt sĩ ngã xuống chưa tìm thấy hài cốt. Thế nhưng, dù các thế hệ cha anh ngã xuống, lịch sử đời đời nhớ tên họ: “Máu xương đổ xuống, đất trời lưu danh”. Tên phim hiện lên ở cuối phim cho khán giả thấy, bộ phim như một bản giao hưởng bằng máu, được khắc họa thành hình.

Để hóa thân thành các chiến sĩ giữ thành cổ tới hơi thở cuối cùng, các diễn viên đều phải siết cân, thay vì chăm chút lại phải làm cho nhân vật gầy gò, xuống sắc. Từ Nguyễn Phương Nam (Tạ), Đình Khang (Tú), Đỗ Nhật Hoàng (Cường) hay Gia Huy (Tấn),… đều giảm tới hơn chục kg để lộ xương sườn, thân hình ốm nhom. Để tạo hình của anh Tạ Tiểu đội trưởng trở nên chân thực hơn, Phương Nam cắt tóc lởm chởm, cạo một số chỏm đầu để hóa trang những vết sẹo chằng chịt. Gia Huy cũng tự tay húi tóc cho mình sao cho “nham nhở” nhất, đúng chất lính trận. Và dàn diễn viên đều từ chối đóng thế. Tất cả cảnh võ thuật, cảnh chiến trận khói lửa nhọc nhằn đều do chính diễn viên thực hiện.

Mưa đỏ cũng nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, huy động vũ khí, khí tài, nguồn lực để góp phần làm nên tác phẩm điện ảnh chiến tranh chân thực, sinh động. Tính tới hết ngày 25/8, phim thu được khoảng 120 tỷ đồng.