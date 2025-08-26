Hà Nội: Nhiều điểm bị sạt lở, dân vùng lũ sẵn sàng di tản

TPO - Mưa lớn kéo dài đã khiến một số điểm tại xã Đoài Phương, Hạ Bằng bị sạt lở. Trong khi đó, hiện nước sông Bùi dâng nhanh, người dân vùng có nguy cơ ngập sâu tại xã Xuân Mai đã di chuyển tài sản đến nơi cao hơn để đảm bảo an toàn.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, trên địa bàn xã Đoài Phương (TP. Hà Nội) có mưa vừa và mưa to, lượng mưa khoảng 210mm dẫn đến ngập cục bộ tại một số trục đường. Bên cạnh đó, khu vực đồi Giếng (thôn Tân Phú, xã Đoài Phương) xảy ra sạt lở đất, chiều dài 30m.

Nhận được thông tin, UBND xã đã huy động hơn 60 người, máy múc, xe tải để khắc phục sự cố sạt lở đất. Các thôn trong xã cũng tổ chức lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, xử lý các sự cố xảy ra trên địa bàn.

Còn tại xã Hạ Bằng, mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở đất vào một hộ gia đình tại khu vực xóm Mới (thôn Yên Lạc 1) nhưng không có thiệt hại về người. Ngoài ra, khu vực xóm Mới xuất hiện dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất nên lực lượng chức năng đã di dời 7 hộ dân đến nơi an toàn.

Trong khi đó, người dân thôn Bùi Xá (xã Xuân Mai) cũng bắt đầu di dời tài sản lên khu vực cao. Thôn Bùi Xá (trước đây thuộc xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ) là vùng thoát lũ. Năm 2024, khu vực này đã 2 lần bị ngập sâu, lên đến gần 2m và kéo dài đến nửa tháng/đợt. Do đó, trước tình hình nước sông Bùi dâng nhanh có nguy cơ tràn đê gây ngập nhà cửa trong đêm, người dân thôn Bùi đã di dời, chuyển tài sản lên nơi cao hơn.

Lực lượng chức năng xã Đoài Phương hỗ trợ người dân di chuyển tài sản

Ông Nguyễn Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai cho biết, lãnh đạo xã đã phân công, kiểm tra và cử người trực 24/24 theo dõi, giám sát các đoạn đê xung yếu trên địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân di tản người và tài sản nếu xảy ra ngập lụt.

UBND xã Xuân Mai cũng cho biết, nếu đêm nay và ngày mai (27/8) mưa lớn vẫn tiếp diễn thì khả năng một số điểm trên địa bàn xã sẽ bị ngập sâu.

Được biết, khi thượng nguồn mưa lớn, nước sông Bùi dâng cao sẽ gây ngập cho hạ du gồm Xuân Mai, Trần Phú và Kiều Phú. Do đó, các xã ven sông Bùi đã tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý ngay từ giờ đầu khi có sự cố.

Khu vực sạt lở xã Đoài Phương

Do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước trên các sông ở Hà Nội đang dâng nhanh. Lúc 17h ngày 26/8, mực nước trên sông Bùi tại Yên Duyệt đạt 6,34m (vượt báo động lũ cấp I là 0,34m), sông Tích tại Vĩnh Phúc 7,45m (dưới báo động lũ cấp III là 0,55m) và dự báo còn tiếp tục lên.

Chiều tối 26/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT) có văn bản đề nghị Sở NN&MT Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát và triển khai phương án hộ đê; tập trung bảo vệ trọng điểm xung yếu, các vị trí từng xảy ra sự cố nhưng chưa được khắc phục, cũng như những công trình đê điều đang thi công dở dang.