Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tuyên Quang: Một phụ nữ bị lũ cuốn trôi

Thành Đạt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn tại thôn Ninh Hòa, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Theo Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang), từ đêm 25 đến ngày 26/8, trên địa bàn có mưa, có nơi mưa to, lượng mưa đo được từ 66,6 mm đến 91,6 mm.

Khoảng 6 giờ sáng 26/8, chị T.T.H (sinh năm 1998, dân tộc Sán Dìu, trú tại thôn Ninh Hòa, xã Sơn Thủy) trên đường đi làm qua cầu tràn thì bị lũ cuốn mất tích. Ông Trần Văn Bút, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết: “Dòng nước lúc xảy ra sự việc cao ngang bụng, có đoạn hõm sâu tới ngang cổ nhưng nước chảy xiết. Khi đi qua cầu tràn, nạn nhân mặc áo mưa trùm kín, chiếc áo mưa bị dòng nước cuốn kéo mạnh xuống, khiến nạn nhân mất thăng bằng và bị cuốn trôi”.

7181.jpg
Cầu tràn thôn Ninh Hòa, xã Sơn Thủy, nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Sơn Thủy đã huy động lực lượng công an, quân sự phối hợp cùng đội cứu nạn, cứu hộ và gia đình tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy do nước chảy xiết, nhiều đoạn ven dòng chảy bị sạt lở, đất đá vùi lấp gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Do ảnh hưởng rìa Bắc hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau là hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5, từ ngày 26 đến 27/8, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực phía Nam có nơi mưa to đến rất to kèm dông.

7182.jpg
UBND xã Sơn Thủy cử người chốt chặn tại khu vực nguy hiểm, không cho phương tiện và người qua lại, bảo đảm an toàn.

Để chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chuyên môn trực ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; bố trí lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời xử lý tình huống và báo cáo, đề xuất nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.

Thành Đạt
#lũ cuốn trôi Tuyên Quang #người dân mất tích do mưa lớn #cầu tràn thôn Ninh Hòa #ứng phó thiên tai Tuyên Quang #cứu hộ lũ lụt #sạt lở đất Tuyên Quang #bão số 5 ảnh hưởng Tuyên Quang #mưa lớn kéo dài Tuyên Quang #an toàn phòng chống lũ quét #giải pháp ứng phó thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục