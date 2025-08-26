Tuyên Quang: Một phụ nữ bị lũ cuốn trôi

TPO - Một phụ nữ bị lũ cuốn trôi khi đi qua cầu tràn tại thôn Ninh Hòa, xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Theo Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang), từ đêm 25 đến ngày 26/8, trên địa bàn có mưa, có nơi mưa to, lượng mưa đo được từ 66,6 mm đến 91,6 mm.

Khoảng 6 giờ sáng 26/8, chị T.T.H (sinh năm 1998, dân tộc Sán Dìu, trú tại thôn Ninh Hòa, xã Sơn Thủy) trên đường đi làm qua cầu tràn thì bị lũ cuốn mất tích. Ông Trần Văn Bút, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết: “Dòng nước lúc xảy ra sự việc cao ngang bụng, có đoạn hõm sâu tới ngang cổ nhưng nước chảy xiết. Khi đi qua cầu tràn, nạn nhân mặc áo mưa trùm kín, chiếc áo mưa bị dòng nước cuốn kéo mạnh xuống, khiến nạn nhân mất thăng bằng và bị cuốn trôi”.

Cầu tràn thôn Ninh Hòa, xã Sơn Thủy, nơi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Sơn Thủy đã huy động lực lượng công an, quân sự phối hợp cùng đội cứu nạn, cứu hộ và gia đình tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, đến nay nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy do nước chảy xiết, nhiều đoạn ven dòng chảy bị sạt lở, đất đá vùi lấp gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Do ảnh hưởng rìa Bắc hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau là hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5, từ ngày 26 đến 27/8, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng khu vực phía Nam có nơi mưa to đến rất to kèm dông.

UBND xã Sơn Thủy cử người chốt chặn tại khu vực nguy hiểm, không cho phương tiện và người qua lại, bảo đảm an toàn.

Để chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chuyên môn trực ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; bố trí lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời xử lý tình huống và báo cáo, đề xuất nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.