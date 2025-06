Nước dâng cao từng phút, xuyên đêm cứu dân thoát khỏi rốn lũ

TPO - Trong đêm 22/6, rạng sáng 23/6, lực lượng chức năng Lạng Sơn, trong đó chủ công là Công an địa phương huy động nhân lực, phương tiện đến các ngõ xóm trong mênh mông biển nước để đưa người dân đến nơi an toàn.

Trong ngày 22/6, mưa to kéo dài gây ngập sâu, làm thiệt hại nhiều hoa màu, tài sản của người dân tại một số địa phương trên địa bàn huyện Bắc Sơn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa như Nhất Hòa, Nhất Tiến nước dâng cao từng phút, có thời điểm mực nước đo được khoảng 153 mm. Dòng nước lũ đổ về bao vây nhà dân, ngõ xóm khiến người dân bị cô lập ở trên cây, nóc nhà, núi đồi.

Thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát cơ động và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy- cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn lập tức triển khai phương tiện, huy động 60 cán bộ, chiến sỹ, 4 xuồng máy, 3 ô tô lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở khu vực bị ảnh hưởng nặng, trọng điểm là xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn.

Theo báo cáo, đến khoảng 18h cùng ngày, các xuồng máy đã tiếp cận được nhiều khu vực nhà dân bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm, kịp thời hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn. Mặc dù trời mưa tối, lực lượng Công an Lạng Sơn vẫn triển khai nhiệm vụ, nỗ lực tiếp cận các khu vực nguy hiểm để hỗ trợ người dân. Do người dân bị cô lập lại sống rải rác ở các ngõ xóm nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến rạng sáng ngày 23/6, hàng chục người dân đã được cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và được đưa đến nơi an toàn.

Hiện nay, lực lượng chức năng địa phương tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đồng bào các dân tộc Lạng Sơn khắc phục hậu quả bão lũ.