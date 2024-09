Lực lượng vũ trang Lạng Sơn giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

TPO - Sau lũ, cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Công an địa phương đã tổ chức nhiều tổ, đội công tác xuống cơ sở, trợ giúp nhân dân thực hiện những phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Ngay khi có thông tin về việc huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn trở thành “rốn lũ” nhấn chìm nhiều làng bản, phố phương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các Đồn Biên phòng Pò Mã, Bình Nghi, Na Hình đến các địa bàn bị thiệt hại nặng do mưa lũ của huyện Tràng Định để giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Thời điểm mưa lũ kéo dài dẫn tới tình trạng ngập úng ở nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 2.376 hộ dân có nhà bị ngập lụt, nhiều cánh đồng lúa, hoa màu bị hư hỏng, thiệt hại.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các lực lượng, đoàn viên, thanh niên, nhân dân địa phương tiến hành tổng vệ sinh dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, tốc mái cho hàng chục hộ bị ảnh hưởng do mưa bão.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Lạng Sơn còn khảo sát những hộ nghèo, khó khăn người dân tộc thiểu số để hỗ trợ những nhu yếu phẩm, tiền, khám bệnh phát thuốc miễn phí.

Các đồn Biên phòng trên rẻo biên giới đến từng bản làng hẻo lánh để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” , cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương góp công, góp sức để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với Biên phòng, lực lượng Công an trên địa bàn Lạng Sơn cũng chung tay, giúp sức giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ. Rất nhiều hình ảnh về người chiến sỹ công an dầm mưa cứu người hoạn nạn cũng như dọn dẹp vệ sinh, môi trường sau bão lũ.

Tại những nơi còn ngập úng, lực lượng Cảnh sát giao thông công an Lạng Sơn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để giúp nhân dân. Ngày 12/9, Công an huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn) sử dụng bè phao di chuyển vào các khu vực ngập sâu, kịp thời giúp hơn 40 lượt giáo viên và học sinh rời khỏi vùng ngập tại thôn An Ninh, xã Long Đống; sau đó dùng xe chuyên dụng để đưa các em đến trường đúng giờ học.

Đến trưa cùng ngày, các cán bộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đưa đón học sinh và giáo viên trở về nhà an toàn.

Khi nhận được tin báo từ Trung tâm Y tế huyện Tràng Định về một trường hợp bệnh nhân 65 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa nặng và cần nhóm máu AB để cấp cứu khẩn cấp, Trung tá Dương Hữu Khánh (SN 1980), Đội trưởng Đội Tham mưu, Công an huyện Tràng Định, đã tình nguyện đến Trung tâm Y tế huyện để hiến máu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Trung tá Khánh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe, tiếp tục điều trị.