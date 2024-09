Tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên nỗ lực giúp người dân vượt qua bão lũ

TPO - Bằng sự nhiệt huyết, trách nhiệm và sức trẻ, đoàn viên thanh niên tỉnh Thái Nguyên đã và đang chung tay, giúp sức cùng cấp ủy, chính quyền, ban ngành đoàn thể quan tâm, hỗ trợ người dân đang khó khăn, vất vả đối với cơn bão lũ vừa đi qua.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, tính đến sáng ngày 11/9, đã có 3.063 hộ phải di dời khẩn cấp, 323 nhà bị tốc mái, thiệt hại 7.332,42ha lúa, hoa màu và 415ha cây rừng. Bên cạnh đó, 255.817 con gia súc, gia cầm bị chết… Ước tổng giá trị thiệt hại về tài sản là trên 195 tỉ đồng.

Trong thư ngỏ kêu gọi, Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nêu rõ: Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên liên tiếp có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông, lốc, gió giật mạnh, gây ngập lụt trên diện rộng toàn tỉnh, nhiều nơi bị chia cắt, nhiều khu vực sạt lở đất, tài sản, hoa màu và nhiều công trình công cộng bị hư hỏng, nhiều khu dân cư bị cô lập, hàng ngàn người lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Trong những ngày này các cấp, các ngành và toàn xã hội đang hướng về nhân dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thấm nhuần truyền thống đạo lý của dân tộc và tinh thần tương thân tương ái, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Thái Nguyên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực vận động các nguồn lực xã hội hóa bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm (gạo, sữa, mỳ tôm, quần áo, sách vở, áo phao…), hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề về của cải, vật chất và con người do bão gây ra. Ngay sau đó, từ trưa ngày 10/9 cho đến nay, tuổi trẻ địa phương đã tổ chức các tổ, đội công tác để tiếp nhận nhu yếu phẩm, quà của các mạnh thường quân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gửi đến, đồng thời phân bổ vận chuyển đưa hàng cứu trợ, quà đến tận tay người dân đang khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện được tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam cũng như thể hiện được tinh thần trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với cộng đồng.